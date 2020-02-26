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Що робити, якщо дитина випила побутову хімію: експертка дала поради

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Експертка з безпеки дітей Олена Лізвінська розповіла історію киянки, дитина якої проковтнула таблетку для посудомийної машини, і порадила, що робити в такому випадку.

Історією Юлії Ліфаренко вона поділилася на своїй сторінці у Facebook. Жінка розповіла, що, як тільки помітила, що її дочка поклала в рот предмет побутової хімії, то відразу ж витягла його, вимила руки і рот дитини і напоїла водою і смектою.

Однак знайомий доктор порадив відразу їхати в лікарню, оскільки у дитини може бути опік стравоходу. Пізніше лікарі все ж підтвердили цей діагноз у дитини.

Що робити, якщо дитина випила побутову хімію: експертка дала поради

"У нас опік стравоходу другого ступеня. Від секунди таблетки в роті! Нас врятувало промивання шлунка, гормон і антибіотик, як превентивноа терапія. Так ось, хімічний опік стравоходу може не мати клінічних проявів кілька днів. Дитина поводиться як завжди. Аналіз крові теж може бути спокійний без зміни показників. Тобто зрозуміти чи є опік можна тільки зробивши зробивши ФГС (ковтнувши зонд), – написала жінка.

Якщо опік серйозний (3 ступінь) то з 5 по 10 день потрібна пластична операція на стравоході щоб уникнути спайок. Якщо її не зробити – просвіт стравоходу звужується і може наступити інвалідність.

Так, Лізвінська винесла головні моменти, про які потрібно пам'ятати усім мамам:

  • вся хімія, ліки, алкоголь, оцет, сода, спеції, отрути, крупи 100 поза зоною досяжності дитини, який повзає і тим більше ходить.

  • Якщо є підозра, що щось узяла в рот або проковтнула небезпечне – терміново в токсикологію Охматдит якщо Київ.

  • Якщо ви не з Києва то зателефонуйте їм (+38 044 2366096) і запитайте чи правильну тактику лікування вибрали ви.

  • Хімічне отруєння часто не має проявів до 5 днів. Після 5 днів без хірургічного втручання не обійтися.

  • У випадку з побутовою хімією час – вирішальний фактор. Буквально від лічених хвилин залежить, буде дитина жити, буде інвалідом або все обійдеться.

  • Коли дитина "щось" випила або з'їла, а ви не знаєте, що саме – беріть з собою зразки. Це допоможе токсикологам ефективно діяти.

  • Є сумніви – звертайтеся за невідкладною медичною допомогою.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що 12 лютого в метро Києва на очах у матері ледь не викрали 5-річну дитину.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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