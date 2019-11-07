Що робити, щоб зачати хлопчика: лікарка дала поради

Є деякі методи і розрахунки, дотримуючись яких можна підвищити шанси зачати дитину бажаної статі.

Лікар сімейної медицини Христина Шевченко назвала принаймні два методи, ефективність яких дослідження підтвердили трохи менше ніж на 50%, передає ТСН.

Перший метод – овуляторний. На підставі інформації про рухливість і виживання чоловічих і жіночих статевих хромосом можна зробити висновок про те, коли краще вступати в інтимну близькість, щоб зачати хлопчика.

Лікарка підказала, як зачати хлопчика ipf.ua

Сперматозоїди, що переносяться чоловічими гаметами, більш рухливі і швидші, однак вони недовгий час живуть у жіночих статевих органах. У середньому їхня здатність до виживання становить 2-3 дні. Отже, якщо жінка хоче народити хлопчика, вступати в статевий зв'язок слід якомога ближче до дня овуляції або ж у її пік.

Ті ж самі клітини, які мають жіночі хромосоми, можуть рухатися набагато повільніше, проте їх виживання в такому середовищі становить до 5-7 діб. Тому для тієї пари, яка мріє про дівчинку, статевий акт повинен бути за 5-7 днів до овуляції.

З цього випливає, щоб зачати хлопчика чи дівчинку, потрібно розрахувати дату овуляції. Для цього є багато способів. Точність розрахунку буде максимальною, якщо використовувати їх усіх одночасно.

Зазначається, що успішне впровадження овуляторного методу планування статі дитини вимагає кілька місяців підготовки від обох партнерів. Вона повинна включати в себе таке:

ретельне спостереження за місячним циклом жінки (включно з дослідженням слизу, вимірюванням температури, тестами на овуляцію), що дасть змогу визначити оптимальну дату статевого акту;

турбота про якість чоловічої сперми (наприклад, шляхом дотримання правильної дієти, відмови від куріння, алкоголю і сексуальної помірності протягом 3-7 днів до планованого зачаття дитини).

Другий метод – дієтичний. Згодні, зв'язок між дієтою і зачаттям дитини певної статі може здивувати, але є вчені, які визначили, що харчування майбутніх батьків сильно впливає на майбутню стать дитини. Одним із них є французький професор Джозеф Столковскі, який разом з іншим ученим Жаком Лораном і вивели дієтичний метод (ще його називають "Французькою дієтою").

Якщо пара хоче спланувати стать дитини, потрібно стежити за раціоном харчування жінки. За словами Столковскі, дієта повинна починатися вже за пів року до зачаття.

Для того, щоб зачати хлопчика, професор рекомендує дієту, багату натрієм і калієм, які можна знайти в цитрусових, помідорах, бананах, насінні соняшнику, м'яті, петрушці та м'ясному асорті. У свою чергу, таких продуктів, як молоко, шоколад, горіхи, цільнозерновий хліб або ракоподібні, слід уникати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для зачаття здорової дитини вчені рекомендують кинути вживати алкоголь: за шість місяців до зачаття чоловікам, а за три місяці – жінкам.

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