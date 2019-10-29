Щаслива та успішна після 40 – ефективний спосіб без побічних дій при клімаксі

Якщо Ви вважаєте, що вплив жіночої фізіології заважає тільки Вам, то Ви неймовірно помиляєтесь. Абсолютно будь-яка жінка "золотого віку" відчуває цей вплив на собі – від Джулії Робертс до вашої давньої знайомої. Різниця лише в тому, чи дасте Ви клімаксу шанс зупинити Вас.

Клімакс не зупинив багатьох успішних жінок світу: Віру Вонг, Мері Кей, Опру Унфрі… Цей список можна продовжувати довго, але найважливіше – усі вони продовжують рухатися вперед і після 40, а деякі з них досягли успіху тільки у зрілому віці.

Такі леді – це найкращий приклад того, як варто насолоджуватися своїм "золотим віком", попри перші симптоми клімаксу. Діти вже достатньо самостійні, кар’єра налагоджена, а буденне життя розмірене. Це ідеальний час приділити увагу собі, прислухатися до своїх бажань та невтілених мрій. А неприємні прояви клімаксу можна подолати підбором засобу, що підходить саме Вам.

Препарати, які призначаються при клімаксі можна поділити на гормональні та негормональні.

Гормональні препарати призначаються лікарем і приймаються обережно та під пильним наглядом гінеколога, адже мають ряд побічних дій, наприклад, посилення росту гормонально залежних пухлин у матці (якщо такі наявні), чи збільшення ризику виникнення раку молочної залози у жінок похилого віку. До того, оральний естроген проходячи крізь печінку згущує кров, збільшуючи ризики тромбів та інсультів.

А тому інколи стається так, що жінці додатковий вжиток гормонів протипоказаний. Тоді єдиними помічниками жінки стають вітамінні комплекси, рослинні екстракти та фітоестрогени – тобто негормональні засоби.

Негормональні препарати зазвичай майже не мають побічних реакцій, їх дія є накопичувальною та м’якою, а результат застосування залишиться надовго навіть після припинення прийому. Саме тому ці препарати користуються високим попитом в Європі та Америці, а особливо фітоестрогени. Там існує думка про те, що з фітоестрогенами за 15 років постарієш лише на 5 замість повноцінних 15.

Фітоестрогени - це сполуки рослинного походження, що мають будову подібну до естрогенів людини. Вони накопичуються в організмі та діють на клітинні мішені, як власні гормони. Клітини в свою чергу дають сигнал організму, що гормонів достатньо і таким чином симптоми клімаксу припиняються.

Варто зауважити про явну перевагу фітоестрогенів над гормональними засобами – відсутність протипоказань та тривалий результат після закінчення прийому.

Відомим негормональним препаратом на ринку України є Декліманс – композиція 6 рослинних екстрактів з комплексною дією, яка за 3 роки отримала велику кількість позитивних відгуків як лікарів, так їх пацієнток.

Вдало підібраний склад розроблено австрійською компанією SANWEZZA LAB GmbH. Такий склад ефективно усуває симптоми клімаксу та надає довготривалий результат, а використання лише екстрактів французької компанії NATUREX гарантує точність дозування та якість.

Екстракт шишок хмелю та кореневища циміцифуги містять природні естрогенподібні речовини, що пригнічують клімакс за рахунок компенсації гормонів.

Екстракти коренів пуерарії лопатевої та дикого ямсу окрім компенсації першопричин клімаксу фітогормонами, ще додатково позитивно впливають на інші системи організму, поліпшуючи стан жінки.

Екстракт кореня дудника китайського сприяє виробленню власних естрогенів, паралельно знижуючи рівень холестерину в крові та артеріальний тиск. А екстракт трави якірців сланких позитивно впливає на травну та кровоносну системи.

Завдяки комплексній дії, кожен з компонентів Декліманс м’яко та безпечно для здоров’я заспокоює симптоми клімаксу.

1 капсула раз на день протягом 2-3 місяців вже дасть свої результати, а при потребі за рекомендацією лікаря дозу можна підвищити до 2-3 капсул на день. Так як курс можна повторювати кілька разів на рік, у клімаксу просто не лишиться шансів дошкуляти Вам.

Підсумовуючи, клімакс – це далеко не вирок, що і доводять жінки по всьому світу. Просто не всі зізнаються, який саме спосіб вони обрали для боротьби із його симптомами. Ваше право обрати найкомфортніший спосіб для Вас, лише пам’ятайте: кожна жінка – індивідуальна і підбирати будь-який препарат варто опираючись на власні відчуття та поради лікаря.

Будьте щасливими, впевненими в собі і нехай ніщо Вам не стане на заваді!

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