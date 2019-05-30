Сама крихітна в світі новонароджена дитина дивом вижила

Крихітна Сейбі важила приблизно як яблуко, коли народилася раніше терміну в грудні 2018 року. Батькам сказали, що дитина не проживе більше години, але дівчинка вирішила не здаватися, і здивувала всіх.

Сейбі важила 245 грамів

Сейбі є найменшою новонародженою дитиною в світі. Її вага становила 245 грамів , коли вона з'явилася на світ на 24-му тижні вагітності.

Лікарі повідомили батькам, що у них буде близько години, щоб побути з дочкою, і потім вона помре.

Сейбі

"Ця година перетворився у дві години, які перетворилися в день, який перетворився у тиждень...", - розповіла мама диво-дівчинки виданню The Sun.

Відеоролик про дитину опублікувала клініка Sharp Mary Birch.

З моменту народження пройшло більше п'яти місяців - і дивовижна Сейбі вирушила зі своїми батьками додому як здорове немовля вагою 2,3 кг.

Сейбу

Сім'я дитини дозволила клініці розповісти всім про цю чудесну історію виживання, але батьки поки вирішили не розкривати свої особистості.

Професор педіатрії Доктор Едвард Белл сказав, що у Сейбі був найнижча з медичної точки зору підтверджена вага при народженні, серед всіх раніше зареєстрованих. Дівчинка важила на 7 грамів менше, ніж крихітна дитина, що народилася в Німеччиніу 2015 році.

Мати описала день пологів як найстрашніший в її житті. Вона сказала, що потрапила в лікарню через самопочуття, що різко погіршилося, і їй сказали, що у неї прееклампсія. Це важкий стан викликає швидке і значне підвищення артеріального тиску вагітної жінки, показом є негайні пологи.

Крихітна, але могутня

"Я весь час говорила їм, що вона не виживе, їй всього 23 тижні", - згадує мама.

Але дивним чином крихітна дівчинка вижила і почала додавати у вазі у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, де на її дитячому ліжечку було написано: "Крихітна, але могутня".

Медсестри наділи на Сейбі маленьку випускну шапочку, коли зміцнілу дівчинку виписували з клініки. Медики зізналися, що відчайдушно і не покладаючи рук робили абсолютно все можливе, щоб врятувати дитину.

Медсестра тримає на руках чудо-дівчинку Сейбі

Сейбі

На жаль, після появи на світ Сейбі зіткнулася з великою кількістю ускладнень. Крихітні недоношені діти, які народилися до 28 тижнів, можуть мати проблеми із зором, слухом, а також відставати в розвитку, і страждати іншими недугами. Багато з них не доживають до року, сказала Мішель Клінг з March of Dimes, некомерційної організації, яка працює над поліпшенням здоров'я матерів і дітей.

Але поки Сейбі перевершує всі навіть найоптимістичніші очікування: вона розвивається, набирає вагу, і точно не збирається зупинятися.

Медсестра тримає на руках Сейбі

"Вона чудо, це безсумнівно!", - сказала емоційно одна з медсестер клініки Кім Норбі, яка доглядала за дівчинкою.

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