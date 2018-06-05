Многие жалуются: "Ребенок ничего не ест, кроме сладкого".

Встречный вопрос всегда один: кто ребенку покупает это сладкое?! Но проблема не решается так просто.

Как проявляются признаки сахарной зависимости:

Ребенок четко отслеживает наличие сладкого дома: купили или не купили в магазине "вкусненькое". И если вкусненькое купили, можно услышать: "Когда будем есть?". (1 балл).

После одной порции сладкого вы видите потребности получить больше. Например, слышите фразу: "Купи ещее!" (1 балл)

Сладкое – лучшая награда: "А если я приберусь, можно мне конфету?". (1 балл)

Сладкое никак не улучшает поведение ребенка, хотя он обещал быть послушнее/спокойнее. Скорее наоборот. (1 балл)

В местах, где сладкое можно взять в неограниченном количестве, ребенок будет есть, игнорируя другие занятия. Особенно это заметно на детских праздниках. (1 балл)

Ну что, кто набрал 3-5 баллов? Постарайтесь как можно больше изучить вопрос расширения здорового рациона у ребенка.

Если набрали 1-2 балла – это может быть нормой. Каким-то детям действительно нравится сладкое. Важно, чтобы при этом не страдало полноценное питание.

Норма сахара – это сколько?

Личные наблюдения:

Когда дети начинают есть сладкое, я отчетливо вижу в них беспокойство, повышенную раздражимость.

В случаях зависимости от сладкого заметна еще и повышенная тревожность за свои конфеты, кусочек торта, который достался (выбирают тот, что больше).

Когда я работала с детскими садами в Швеции, headteacher отметила: "Мы четко видим, кто из детей съел сегодня сладкий завтрак: ребенок активен в момент, когда его приводят родители, а через 20 минут либо притихает в углу, либо начинает капризничать".

Дети, "слезающие" с постоянно присутствующего сахара в рационе, становятся намного спокойнее, отзывчивее и адекватнее.

Бывает, сложности со сладким проходят с возрастом! Но бывает, что ситуация усугубляется.

Почему каким-то детям сложно перестать есть сладкое?

Сладкое, как вы знаете, напрямую стимулирует нашу нервную систему. Вместе со скачком сахара мы запускаем нашу гормональную систему, инсулин, дофамин, эндорфины врываются в нашу осознанность, стимулируют механизмы поощрения и удовольствия.

Сколько же нужно для того, чтобы начать отвыкать от большого количества сахара в рационе?

Минимум 2 недели. Честно скажу: нет исследований, напрямую подтверждающих это, но по опыту разницу в поведении, отсутствие навязчивых мыслей о сладком можно заметить уже через 2 недели. Главное - сокращать потребление сахара постепенно не забывая о полноценном основном рационе:

Убрать из меню все напитки, содержащие сахар;

Найти безсахаровую альтернативу обычным продуктам с добавленным сахаром вроде хлеба (да-да и там бывает сахар), йогуртов, соусов, кетчупа;

Начать выбирать продукты с более низким содержанием сахара, чем привычные детям: печенье (можно готовить самим), хлопья для завтрака, хлебцы и даже смеси сухофруктов, где может быть большое количество фруктов, вымоченных в сахаре;

Убрать сладкие перекусы, заменить на полноценные;

Убрать десерты после еды, убедиться, что ребенок наедается нормальной едой.

Даже выполнив постепенно эти 5 шагов - вы увидите разницу в поведении и, возможно, самочувствии своего ребенка.

Я считаю, с сахарной зависимостью стоит обращаться к нутрициологу – именно для того, чтобы наладить параллельно здоровый рацион, научиться объявлять семейные правила, не впадать в панику от мысли, что ребенок останется голодным или умрет от жажды без любимого пакетика сока.