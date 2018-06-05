Многие жалуются: "Ребенок ничего не ест, кроме сладкого".
Встречный вопрос всегда один: кто ребенку покупает это сладкое?! Но проблема не решается так просто.
Как проявляются признаки сахарной зависимости:
Ребенок четко отслеживает наличие сладкого дома: купили или не купили в магазине "вкусненькое". И если вкусненькое купили, можно услышать: "Когда будем есть?". (1 балл).
После одной порции сладкого вы видите потребности получить больше. Например, слышите фразу: "Купи ещее!" (1 балл)
Сладкое – лучшая награда: "А если я приберусь, можно мне конфету?". (1 балл)
Сладкое никак не улучшает поведение ребенка, хотя он обещал быть послушнее/спокойнее. Скорее наоборот. (1 балл)
В местах, где сладкое можно взять в неограниченном количестве, ребенок будет есть, игнорируя другие занятия. Особенно это заметно на детских праздниках. (1 балл)
Ну что, кто набрал 3-5 баллов? Постарайтесь как можно больше изучить вопрос расширения здорового рациона у ребенка.
Если набрали 1-2 балла – это может быть нормой. Каким-то детям действительно нравится сладкое. Важно, чтобы при этом не страдало полноценное питание.
Норма сахара – это сколько?
Личные наблюдения:
Когда дети начинают есть сладкое, я отчетливо вижу в них беспокойство, повышенную раздражимость.
В случаях зависимости от сладкого заметна еще и повышенная тревожность за свои конфеты, кусочек торта, который достался (выбирают тот, что больше).
Когда я работала с детскими садами в Швеции, headteacher отметила: "Мы четко видим, кто из детей съел сегодня сладкий завтрак: ребенок активен в момент, когда его приводят родители, а через 20 минут либо притихает в углу, либо начинает капризничать".
Дети, "слезающие" с постоянно присутствующего сахара в рационе, становятся намного спокойнее, отзывчивее и адекватнее.
Бывает, сложности со сладким проходят с возрастом! Но бывает, что ситуация усугубляется.
Почему каким-то детям сложно перестать есть сладкое?
Сладкое, как вы знаете, напрямую стимулирует нашу нервную систему. Вместе со скачком сахара мы запускаем нашу гормональную систему, инсулин, дофамин, эндорфины врываются в нашу осознанность, стимулируют механизмы поощрения и удовольствия.
Сколько же нужно для того, чтобы начать отвыкать от большого количества сахара в рационе?
Минимум 2 недели. Честно скажу: нет исследований, напрямую подтверждающих это, но по опыту разницу в поведении, отсутствие навязчивых мыслей о сладком можно заметить уже через 2 недели. Главное - сокращать потребление сахара постепенно не забывая о полноценном основном рационе:
Убрать из меню все напитки, содержащие сахар;
Найти безсахаровую альтернативу обычным продуктам с добавленным сахаром вроде хлеба (да-да и там бывает сахар), йогуртов, соусов, кетчупа;
Начать выбирать продукты с более низким содержанием сахара, чем привычные детям: печенье (можно готовить самим), хлопья для завтрака, хлебцы и даже смеси сухофруктов, где может быть большое количество фруктов, вымоченных в сахаре;
Убрать сладкие перекусы, заменить на полноценные;
Убрать десерты после еды, убедиться, что ребенок наедается нормальной едой.
Даже выполнив постепенно эти 5 шагов - вы увидите разницу в поведении и, возможно, самочувствии своего ребенка.
Я считаю, с сахарной зависимостью стоит обращаться к нутрициологу – именно для того, чтобы наладить параллельно здоровый рацион, научиться объявлять семейные правила, не впадать в панику от мысли, что ребенок останется голодным или умрет от жажды без любимого пакетика сока.
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