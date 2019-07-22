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Розумний підгузок: Google представив несподівану знахідку для батьків

1.3т Читати матеріал російською

Дочірня компанія Google разом з Pampers випустили "розумний підгузок", який відстежує вологість, режим сну і годування дитини, а також температуру в дитячій спальні.

Продукт під назвою "Lumi" оснащений двома сенсорами багаторазового використання, які знімаються, і відеомонітором, підключеним до WiFi, передає Daily Mail з посиланням на першоджерело.

Датчики виявляють вологу в підгузку дитини і автоматично відправляють сповіщення на смартфон батьків за допомогою спеціального додатку.

Розумний підгузок: Google представив несподівану знахідку для батьків

Ілюстрація

За словами виробників, будь-які особисті дані будуть відправлятися тільки батькам, що забезпечить право на конфіденційність. Ціна на смартпідгузок ще не названа, проте продукт з'явиться на ринку США в цьому році.

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Смартпідгузок "Lumi"

Смартпідгузок "Lumi"

Скріншот dailymail.co.uk

Як писав MedOboz, перебування і сон на свіжому повітрі дитині дуже потрібні, але немає ніякої необхідності в тому, щоб в цей час її катали в колясці.

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Тема
здоров'я новонародженого
Місце
США
Тег
діти
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