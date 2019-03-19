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Ризик високий! У пологовому будинку Сум забили на сполох через хвору на кір породіллю

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В одному з пологових будинків Сум ввели обмежувальні заходи через породіллю, хвору на кір.

24-річна жінка ромської національності не була щеплена від хвороби. Уже з переймами її привезли в пологовий будинок із Буринського району. Вона народила хлопчика доношеним і здоровим, передає "5 канал".

Однак, як зазначають медики, прояви хвороби у немовляти з майже 100% ймовірністю настануть після інкубаційного періоду, оскільки дитина не має імунітету до вірусних захворювань.

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Ризик високий! У пологовому будинку Сум забили на сполох через хвору на кір породіллю

Ребенок BY

За словами лікарів, цей випадок кору в породіллі — єдиний в області за останні 20 років.

У сюжеті ТСН повідомляється, що жінку не стали оформляти в приймальному відділенні, а одразу помістили в окрему палату. До неї пускають тільки медперсонал. Водночас про хворобу не знають ні пацієнти лікарні, ні їхні родичі.

Медики пояснили, що карантин не оголошували, оскільки хвора не контактує з іншими пацієнтками й перебуває в ізоляторі.

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"Там є необхідний інструментарій, ліжко для пологів, столик для новонародженого, туалет і душова кімната", — розповіла заступник головного лікаря Сумського обласного перинатального центру Марина Нечипоренко.

"Є інформація, що її родичі — брат і його діти — нині в інфекційній лікарні і проходять лікування від кору... Розроблений план протиепізодних заходів, обмежене відвідування", — додала Нечипоренко.

"Відсоток передачі кору від матері до дитини майже 100%. На цьому етапі дитина перебуває в інкубаційному періоді, який триватиме ще 2 тижні. За тим, як у дитини проявлятися хвороба, бачитимемо, наскільки важкою вона буде. І які матиме для нього наслідки", — зазначила завідуюча відділенням новонароджених Ірина Костіна.

Лікарі визнають, що ризик поширення хвороби у відділенні, хоч і мінімальний, але все ж є. Тому вони прийняли всі надзвичайні заходи безпеки під час пологів і подальшого нагляду за породіллею.

Як писав OBOZREVATEL, Україна очолила рейтинг із епідемії кору в Європі. Раніше з'явився невтішний прогноз щодо епідемії цього захворювання в країні. Однією з головних причин називалася відмова батьків вакцинувати своїх дітей.

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Теми
Вагітність і пологиздоров'яздоров'я новонародженого
Місце
УкраїнаСуми
Теги
пологикірхворобавидеодіти
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