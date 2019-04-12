Ризик дитячого ожиріння навчилися знижувати шляхом аналізу грудного молока

Вчені з США виявили, що молоко годуючих жінок відрізняється за складом в залежності від їх ваги, а наявність або відсутність в ньому певних речовин може бути прогностичним фактором дитячого ожиріння.

Результати дослідження опубліковані в The American Journal of Clinical Nutrition, повідомляє sciencedaily.

Ожиріння матері є одним з найсильніших предикторів дитячого ожиріння, яке підвищує ризик розвитку діабету 2 типу, заявляє автор дослідження Ельвіра Ісганайтіс. Важливим фактором в післяпологовий період є харчування.

Дослідники виявили особливості складу грудного молока відповідно до стану ваги матері. Так, вміст аденіну в молоці матерів з ожирінням був пов'язаний зі збільшенням ваги у дітей.

У різний час з моменту народження в молоці матерів з надлишковою вагою були виявлені метаболіти, що відрізняють його від молока матерів з нормальною вагою.

Вчені говорять, що певне поєднання виявлених метаболітів може бути терапевтичної мішенню для поліпшення профілю грудного молока і допоможе захистити дітей від ожиріння.

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