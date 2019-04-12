Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/mamaclub

Ризик дитячого ожиріння навчилися знижувати шляхом аналізу грудного молока

128Читати матеріал російською

Вчені з США виявили, що молоко годуючих жінок відрізняється за складом в залежності від їх ваги, а наявність або відсутність в ньому певних речовин може бути прогностичним фактором дитячого ожиріння.

Результати дослідження опубліковані в The American Journal of Clinical Nutrition, повідомляє sciencedaily.

Ожиріння матері є одним з найсильніших предикторів дитячого ожиріння, яке підвищує ризик розвитку діабету 2 типу, заявляє автор дослідження Ельвіра Ісганайтіс. Важливим фактором в післяпологовий період є харчування.

Дослідники виявили особливості складу грудного молока відповідно до стану ваги матері. Так, вміст аденіну в молоці матерів з ожирінням був пов'язаний зі збільшенням ваги у дітей.

У різний час з моменту народження в молоці матерів з надлишковою вагою були виявлені метаболіти, що відрізняють його від молока матерів з нормальною вагою.

Вчені говорять, що певне поєднання виявлених метаболітів може бути терапевтичної мішенню для поліпшення профілю грудного молока і допоможе захистити дітей від ожиріння.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Banner

Новини медицини

Новини медицини