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Ірина Пахомова
Ірина Пахомова
Остеопат Всі статті автора

Ринит у беременных: что делать

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Осень постучалась в окошко холодными дождями и сыростью. У многих моих пациентов "потекло из носа", а, говоря медицинской терминологией, начался ринит. Сопровождают это заболевание распухший носик и красные глаза, но многие за врачебной помощью не обращаются. Считается, что "само пройдёт".

Хорошо бы, коли так. Да будет вам известно, что у ринита есть "старший брат", который называется "вазомоторным ринитом". Представляет он собой хроническое (то есть длительное и вялотекущее) воспаление слизистых оболочек носовой полости, нейровегетативное (когда нарушены нервные механизмы) или аллергическое.

Различить их под силу только специалисту, а если вы находитесь ещё и в интересном положении, то любая дисфункция в организме требует повышенного внимания.

Поэтому всем будущим мамочкам при возникновении заложенности носа нельзя игнорировать данный симптом. Лучшим в данном случае будет обратиться к остеопату. Мы не станем назначать медикаментозное лечение, которое при беременности крайне нежелательно. Врач-остеопат выяснит первопричину, а только после этого приступит к лечению:

  • вы могли переохладиться;

  • переутомиться;

  • у всех беременных наблюдается снижение защитных сил организма, поэтому отражать атаки вирусов тяжело;

  • дисфункции могут быть следствием травм или хирургических вмешательств.

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Ринит у беременных: что делать

Иллюстрация

Так или иначе, выяснив причину, легче будет устранить её последствия. Главным в данном случае является оптимизация жидкостного оттока в организме, возобновление нормального функционирования вегетативной нервной системы. При этом кровообращение активизируется, повышается иммунитет, а, значит, вы можете более эффективно противостоять инфекциям.

Беременность – чудесное время. Будущие мамы должны ощущать себя в этот период комфортно, так как всё, что вы чувствуете, параллельно чувствует и ваш малыш. Устранять симптомы заболеваний лучше своевременно, воздействуя на само заболевание. Только при таких условиях можно достичь положительного эффекта.

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Автор
Ірина Пахомова Ірина Пахомова
Тема
здоров'я
Тег
вагітність
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