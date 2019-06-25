Названо життєво необхідні продукти для вагітних

Речовини, які містяться в жирній рибі і насінні льону, є життєво важливими для вагітних жінок і їхніх малюків.
До такого висновку прийшли вчені, провівши дослідження. У ньому взяли участь майже 2000 мам і їхні діти з першого триместру вагітності до 5-річного віку, повідомляє Medical Хpress.
За даними фахівців, жирні кислоти омега-3 знижують ризик депресії для мами, а дитина отримує хорошу масу тіла. Також поліпшуються розвиток і функції мозку.
Мати з дитиною
pixabay.com
Вчені виявили, що сполуки, які містяться в рибі, також покращували когнітивні функції і захищали від ознак аутистичного спектру. Ефект був помічений, коли мати з'їдала до 85 грам риби щодня.
Як безпечні джерела омега-3 експерти радять використовувати:
лосось (за можливості, дикий);
анчоуси;
сардини;
форель;
мідії, вирощені на фермі.
Мідії
pixabay.com
Рибна страва
pixabay.com
Раніше MedOboz писав, що у дітей, мами яких у перші три місяці вагітності вживали в їжу горіхи, краще розвинена пам'ять, більш високий рівень уваги і мислення.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "вагітність" на сайті "OBOZREVATEL".