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Названо життєво необхідні продукти для вагітних

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Речовини, які містяться в жирній рибі і насінні льону, є життєво важливими для вагітних жінок і їхніх малюків.

До такого висновку прийшли вчені, провівши дослідження. У ньому взяли участь майже 2000 мам і їхні діти з першого триместру вагітності до 5-річного віку, повідомляє Medical Хpress.

За даними фахівців, жирні кислоти омега-3 знижують ризик депресії для мами, а дитина отримує хорошу масу тіла. Також поліпшуються розвиток і функції мозку.

Мати з дитиною

Мати з дитиною

pixabay.com

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Вчені виявили, що сполуки, які містяться в рибі, також покращували когнітивні функції і захищали від ознак аутистичного спектру. Ефект був помічений, коли мати з'їдала до 85 грам риби щодня.

Як безпечні джерела омега-3 експерти радять використовувати:

  • лосось (за можливості, дикий);

  • анчоуси;

  • сардини;

  • форель;

  • мідії, вирощені на фермі.

Мідії

Мідії

pixabay.com

Рибна страва

Рибна страва

pixabay.com

Раніше MedOboz писав, що у дітей, мами яких у перші три місяці вагітності вживали в їжу горіхи, краще розвинена пам'ять, більш високий рівень уваги і мислення.

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Теми
вагітністьживлення
Місце
Іспанія
Теги
рибадіти
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