Главное правило детского купания остается неизменным: никакого насилия, удовольствие для всех. Ситуация, когда ребенок плачет именно во время купания, возникает совсем не редко и удовольствием однозначно не является.
Изложенные ниже советы позволят вам осуществить определенные изменения в процедуре купания. С высокой степенью вероятности хоть что-то поможет, после чего ежедневное детское купание станет приятным для всех членов семьи.⠀
Начинайте купание с воды той температуры, которая не вызывает у ребенка отрицательных эмоций. Плачет при 32 °С, но улыбается при 35 °С – нет проблем, начинайте с 32! Но после благополучного и спокойного погружения активизируйте скорость остывания воды – сделать так, чтобы в ванну постоянно тонкой струйкой бежала холодная вода.
Изменение определенных организационных параметров купания также может помочь. Пробуйте, экспериментируйте!
Что может быть изменено:
время суток – купайте не поздним вечером, а вечером ранним, или утром, или днем;
время по отношению к еде – купать не за час до еды, а через час после еды;
температура воды – как правило, речь идет о том, чтобы сделать воду более теплой;
интенсивность освещения ванной комнаты – как правило, ее следует уменьшить;
личность того, кто купает ребенка, – удивительно часто встречается ситуация, когда с мамой ребенок плачет, а с папой или старшим братом – нет.
Еще один вполне возможный вариант профилактики плача в ванной – совместное купание: предварительно вымытую маму погружают в ванну, после чего туда же добавляют дитя…
Instagram Евгения Комаровского
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