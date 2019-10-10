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"Це не шкідливо!" Комаровський розкрив важливий секрет про харчування дітей

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Не потрібно хвилюватися, якщо дитина не хоче їсти молочні продукти і через це не отримує достатньо кальцію і білка. Справа в тому, що джерелами цих корисних елементів можуть стати овочі, фрукти, риба, м'ясо і яйця.

Про це повідомив відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці у Instagram. За його словами, відсутність в раціоні молочних продуктів зовсім не є критичною.

"Не рідко скаржаться нам на дітей, які не їдять молочне. Це не шкідливо, але це вкрай неприємно для батьків таких дітей", – написав він.

Комаровський розкрив важливий секрет про харчування дітей

Комаровський розкрив важливий секрет про харчування дітей

Комаровський відзначив, що головна проблема полягає саме в тому, що така ситуація незручна для батьків. Їм доводиться щось вигадувати, щоб нагодувати дитину.

За словами лікаря, все ж є один молочний продукт, який їдять майже всі діти, – це морозиво.

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"Хвилювання, пов'язані з тим, що дитина не їсть молочні продукти, як правило, обумовлені тим, що в молочних продуктах є багато кальцію і багато білка. Немає молочних продуктів – не вистачає. Насправді приводу хвилюватися у вас немає. Білка багато і в рибі, і в м'ясі, і в яйцях. Кальцію величезна кількість в тій же рибі, зелених овочах і фруктах", – підкреслив Комаровський.

Не рідко скаржаться нам на дітей, які не їдять молочне. Це не небезпечно, але це вкрай неприємно для батьків таких дітей. ⠀ Головна проблема полягає саме в тому, що це незручно саме батькам. Їм доводиться щось придумувати, щоб нагодувати дитину молочним. Проте, є один молочний продукт, який все напевно знають, і всі діти його їдять – морозиво. Так що морозиво вже точно дитина їсть. ⠀ Хвилювання, пов'язані з тим, що дитина не їсть молочні продукти, як правило обумовлені тим, що в молочних продуктах є багато кальцію і багато білка. Немає молочних продуктів – не вистачає. Насправді, приводу хвилюватися у вас немає. Білка багато і в рибі, і в м'ясі, і в яйцях. Кальцію величезна кількість в тій же рибі, в зелених овочах і фруктах. ⠀ Відсутність в раціоні молочних продуктів зовсім не є критичним. Величезна кількість ссавців ніколи не бачать молочні продукти після закінчення періоду млекопітанія, і себе прекрасно при цьому відчувають. ⠀ # докторкомаровскій # відеоЕОК # ШДК # школадокторакомаровского # пітаніеребенка # молочниепродукти # здоров'я # кальцій # білок

Публікація від Доктор Комаровський (@doctor_komarovskiy)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розповів, що для того, щоб дитина не заразилася вошами від інших людей, потрібно навчити її уникати безпосереднього контакту голови до голови, носити "правильний" одяг. А якщо все ж малюк підхопив паразитів – лікувати його "Перметрином".

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Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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