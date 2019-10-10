"Це не шкідливо!" Комаровський розкрив важливий секрет про харчування дітей

Не потрібно хвилюватися, якщо дитина не хоче їсти молочні продукти і через це не отримує достатньо кальцію і білка. Справа в тому, що джерелами цих корисних елементів можуть стати овочі, фрукти, риба, м'ясо і яйця.

Про це повідомив відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці у Instagram. За його словами, відсутність в раціоні молочних продуктів зовсім не є критичною.

"Не рідко скаржаться нам на дітей, які не їдять молочне. Це не шкідливо, але це вкрай неприємно для батьків таких дітей", – написав він.

Комаровський розкрив важливий секрет про харчування дітей

Комаровський відзначив, що головна проблема полягає саме в тому, що така ситуація незручна для батьків. Їм доводиться щось вигадувати, щоб нагодувати дитину.

За словами лікаря, все ж є один молочний продукт, який їдять майже всі діти, – це морозиво.

"Хвилювання, пов'язані з тим, що дитина не їсть молочні продукти, як правило, обумовлені тим, що в молочних продуктах є багато кальцію і багато білка. Немає молочних продуктів – не вистачає. Насправді приводу хвилюватися у вас немає. Білка багато і в рибі, і в м'ясі, і в яйцях. Кальцію величезна кількість в тій же рибі, зелених овочах і фруктах", – підкреслив Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розповів, що для того, щоб дитина не заразилася вошами від інших людей, потрібно навчити її уникати безпосереднього контакту голови до голови, носити "правильний" одяг. А якщо все ж малюк підхопив паразитів – лікувати його "Перметрином".

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