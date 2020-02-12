Психологиня розповіла, чому важливо обіймати дитину

Своїх дітей потрібно обіймати з приводу і без, і чим частіше, тим краще. Адже це приносить користь не тільки психологічному стану дитини, а й її фізичному здоров'ю.

Психотерапевтиня Лариса Россол розповіла читачам MedOboz, чим саме корисні обійми для дітей, щоб у вас з'явився зайвий привід для прояву турботи і ніжності.

Дітей потрібно обіймати якомога частіше Одевайка

Допомагають вгамувати біль

Ви помічали, що після того, як ви обійняли дитину, яка тільки що забилася або поранилася, їй стає легше? Вся справа в тому, що обійми сприяють підвищенню в організмі ендорфінів – так званих гормонів радості, які також "вміють" знімати больові відчуття.

Так, в ході досліджень вчені звернули увагу, що пацієнти після операцій, яких часто відвідували і обіймали рідні, вдвічі рідше просили знеболюючі препарати, на відміну від тих, кому не пощастило відчути тепло рук близьких.

Зміцнюють імунітет

В ході іншого дослідження було доведено, що у малюків, яких мало обіймали, імунітет працював набагато гірше, ніж у тих, хто не був обділений батьківськими ніжностями.

Справа в тому, що обійми підсилюють функцію відділу головного мозку, що відповідає за захисні функції, а їх відсутність – навпаки пригнічує її. Тому якщо зовсім не обіймати дитину або робити це "навідчепись", дитина стає більш сприйнятливою до інфекційних захворювань і складніше їх переносить.

Покращують настрій

Сприяють обійми виробленню й іншого "хорошого" гормону – окситоцину. А він сприяє поліпшенню настрою і самопочуття в цілому.

Так що, помітивши, що ваша дитина засмучена, просто обійміть її міцніше – і незабаром її світ знову заграє яскравими фарбами.

Забезпечую міцну здорову психіку

Відмовляючи своїм дітям в обіймах, ви можете внести негативні корективи в її доросле життя. Справа в тому, що згідно зі спостереженнями дослідників, люди, які в дитинстві недоотримували (або зовсім не отримували) ласку батьків і близьких, більше за інших мають труднощі в встановлення контакту з іншими людьми, часто страждають від депресії і більш схильні до асоціальних вчинків.

"Маленькі діти особливо потребують невербальному спілкуванні. Від батьківських поцілунків і обіймів вони отримують відчуття захищеності, тепла, любові, надійності, а будучи позбавленим всього цього, у дитини поступово формуються різні психічні розлади", - пояснила експертка.

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