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Психологиня розповіла, чому важливо обіймати дитину

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Своїх дітей потрібно обіймати з приводу і без, і чим частіше, тим краще. Адже це приносить користь не тільки психологічному стану дитини, а й її фізичному здоров'ю.

Психотерапевтиня Лариса Россол розповіла читачам MedOboz, чим саме корисні обійми для дітей, щоб у вас з'явився зайвий привід для прояву турботи і ніжності.

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Дітей потрібно обіймати якомога частіше

Дітей потрібно обіймати якомога частіше

Одевайка

Допомагають вгамувати біль

Ви помічали, що після того, як ви обійняли дитину, яка тільки що забилася або поранилася, їй стає легше? Вся справа в тому, що обійми сприяють підвищенню в організмі ендорфінів – так званих гормонів радості, які також "вміють" знімати больові відчуття.

Так, в ході досліджень вчені звернули увагу, що пацієнти після операцій, яких часто відвідували і обіймали рідні, вдвічі рідше просили знеболюючі препарати, на відміну від тих, кому не пощастило відчути тепло рук близьких.

Зміцнюють імунітет

В ході іншого дослідження було доведено, що у малюків, яких мало обіймали, імунітет працював набагато гірше, ніж у тих, хто не був обділений батьківськими ніжностями.

Справа в тому, що обійми підсилюють функцію відділу головного мозку, що відповідає за захисні функції, а їх відсутність – навпаки пригнічує її. Тому якщо зовсім не обіймати дитину або робити це "навідчепись", дитина стає більш сприйнятливою до інфекційних захворювань і складніше їх переносить.

Покращують настрій

Сприяють обійми виробленню й іншого "хорошого" гормону – окситоцину. А він сприяє поліпшенню настрою і самопочуття в цілому.

Так що, помітивши, що ваша дитина засмучена, просто обійміть її міцніше – і незабаром її світ знову заграє яскравими фарбами.

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Забезпечую міцну здорову психіку

Відмовляючи своїм дітям в обіймах, ви можете внести негативні корективи в її доросле життя. Справа в тому, що згідно зі спостереженнями дослідників, люди, які в дитинстві недоотримували (або зовсім не отримували) ласку батьків і близьких, більше за інших мають труднощі в встановлення контакту з іншими людьми, часто страждають від депресії і більш схильні до асоціальних вчинків.

"Маленькі діти особливо потребують невербальному спілкуванні. Від батьківських поцілунків і обіймів вони отримують відчуття захищеності, тепла, любові, надійності, а будучи позбавленим всього цього, у дитини поступово формуються різні психічні розлади", - пояснила експертка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як побудувати гармонійні відносини з дитиною.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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