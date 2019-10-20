Прожили тільки 8 днів: з'явилося перше фото сіамських близнюків із Чернівців

На українському телебаченні вперше показали фото сіамських близнючок із Чернівців, за трагічною долею яких стежила вся країна.

Унікальну світлину, зроблену на третій день після народження малюків, продемонстрували в ефірі програми "Стосується кожного" на телеканалі "Інтер". Участь у ток-шоу також взяли і батьки дівчаток – Дмитро та Анжела Петрюки (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пара зізналася, що вирішила народжувати попри всі рекомендації лікарів, хоча знала про патологію ще після першого УЗД. Це була довгоочікувана вагітність, адже раніше подружжя пережило викидень.

Батьки сіамських близнюків із Чернівців показали перше фото дітей

"Ми знали, що дитина хвора, але не могли цього зробити. Ми домовилися: якою буде дитина, такою й будемо ростити", – розповів батько сіамських близнючок.

Лікарі пропонували сім'ї перервати вагітність, однак та відмовилася в зв'язку з релігійними міркуваннями (вони віруючі-п'ятидесятники. – Ред.).

Перше фото сіамських близнюків Скріншот з ефіру

Батьки сіамських близнюків прийшли на програму Стосується кожного Скріншот з ефіру

"Я з дитинства вірю в Бога. Ми не можемо робити все, що кажуть лікарі. Аборти ми робити не можемо", – відзначив Дмитро Петрюк.

Діткам дали імена Анна і Марія. Вони мали один тулуб, дві руки, дві ноги, два хребти, які з'єднувалися в поясничному відділі в один, одне серце, розповіла в ефірі завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Глибоцької центральної районної комунальної лікарні Валентина Турман.

Батьки сіамських близнюків прийшли на програму Стосується кожного Скріншот з ефіру

Скріншот з ефіру

Також в ефірі програми спростували інформацію, що батьки покинули дівчаток у роддомі. Турман підтвердила, що породілля перебувала у важкому стані після передчасних пологів і лежала в іншій лікарні. Батько ж відвідував Анну та Марію щодня.

Батьки сіамських близнюків Скріншот з ефіру

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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