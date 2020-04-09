Протефлазід допомагає лікарям та новонародженим дітям

mamaclub 15:25, 9.04.2020 Оновлено: 15:25, 9.04.2020

Асоціація неонатологів України інформує про позитивні результати використання противірусних вітчизняних препаратів для профілактики ГРВІ. Їх безкоштовно доставили для лікарів та новонароджених три тижні тому у зв’язку з загостренням епідситуації через грип та ГРВІ, зокрема, поширення коронавірусної інфекції.

"Завдяки препаратам "Протефлазід" та "Флавовір" колектив відділення неонатології ДУ "ІПАГ ім. академіка Лук’янової НАМН України": 85 лікарів та 35 новонароджених, протягом трьох тижнів використання не захворіли на ГРВІ", - йдеться у листі Президента Асоціації неонатологів України Тетяни Знаменської.

Враховуючи позитивні результати застосування препаратів, неонатологи звернулись до компанії-виробника "Екофарм" за додатковою партією гуманітарної допомоги у вигляді противірусних препаратів "Потефлазід" (для 85 лікарів) та "Флавовір" для новонароджених дітей, які знаходяться на лікуванні у згаданому відділенні неонатології.

Нагадаємо, "НВК Екофарм" заявила про можливість безкоштовно надати препарат "Протефлазід" у лікарні країни для профілактики та лікування коронавірусів (у дослідженні в лабораторії Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, діюча речовина продемонструвала ймовірність ефективного пригнічення реплікації коронавірусів в культурах клітин).

Нагадаємо, що даний препарат за результатами досліджень був рекомендований Академією меднаук у якості можливого профілактичного та лікувального засобу при коронавірусній хворобі. Натомість останніми днями, у соцмережах та деяких ЗМІ щодо препарату та керівництва НАМНУ розгорнули кампанію дискредитації за активної участі колишньої очільниці МОЗ Уляни Супрун.

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