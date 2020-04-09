Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ mamaclub

Протефлазід допомагає лікарям та новонародженим дітям

1.4т
Читати матеріал російською

Асоціація неонатологів України інформує про позитивні результати використання противірусних вітчизняних препаратів для профілактики ГРВІ. Їх безкоштовно доставили для лікарів та новонароджених три тижні тому у зв’язку з загостренням епідситуації через грип та ГРВІ, зокрема, поширення коронавірусної інфекції.

"Завдяки препаратам "Протефлазід" та "Флавовір" колектив відділення неонатології ДУ "ІПАГ ім. академіка Лук’янової НАМН України": 85 лікарів та 35 новонароджених, протягом трьох тижнів використання не захворіли на ГРВІ", - йдеться у листі Президента Асоціації неонатологів України Тетяни Знаменської.

Враховуючи позитивні результати застосування препаратів, неонатологи звернулись до компанії-виробника "Екофарм" за додатковою партією гуманітарної допомоги у вигляді противірусних препаратів "Потефлазід" (для 85 лікарів) та "Флавовір" для новонароджених дітей, які знаходяться на лікуванні у згаданому відділенні неонатології.

Нагадаємо, "НВК Екофарм" заявила про можливість безкоштовно надати препарат "Протефлазід" у лікарні країни для профілактики та лікування коронавірусів (у дослідженні в лабораторії Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, діюча речовина продемонструвала ймовірність ефективного пригнічення реплікації коронавірусів в культурах клітин).

Нагадаємо, що даний препарат за результатами досліджень був рекомендований Академією меднаук у якості можливого профілактичного та лікувального засобу при коронавірусній хворобі. Натомість останніми днями, у соцмережах та деяких ЗМІ щодо препарату та керівництва НАМНУ розгорнули кампанію дискредитації за активної участі колишньої очільниці МОЗ Уляни Супрун.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я mamaclub

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини