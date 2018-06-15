Какова нормальная прибавка веса во время беременности? Что такое ИМТ и как его рассчитывать?
ИМТ (индекс массы тела) нужен нам для того, чтобы понимать, есть ли у вас дефицит веса, избыточный вес, ожирение или с вашим весом все хорошо. Рассчитывается ИМТ путём деления массы на рост в метрах в квадрате.
Например: ваш рост 174 см, вес - 65 кг. Ваш ИМТ = 65:(1,74 * 1,74) = 21,7.
Идеальные значения ИМТ - 18,5 - 24,9.
25-29,9 - избыточный вес, выше 30 - ожирение.
Поддерживайте свой ИМТ в пределах 19-25 и будет вам здоровье, счастье и долголетие.
Какова нормальная прибавка веса во время беременности?
Если вы обладательница ИДЕАЛЬНЫХ значений ИМТ, то для вас нормальный набор веса составляет 11,5 - 16 кг.
При ИМТ < 18,5 (дефицит веса) - 12,5 - 18 кг.
При ИМТ 25 - 29,9 (избыточный вес) - 7,0 - 11,5 кг.
При ИМТ > 30 (ожирение) - от 5 до 9 кг.
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