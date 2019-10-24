"Правильна" ніч": Комаровський розкрив важливий момент у лікуванні дітей

Однією з особливостей людських хвороб, особливо у дітей, є погіршення стану вночі. Тому перед сном потрібно звернути увагу на параметри повітря, рідину для пиття, а також контроль температури тіла і дихання.

Про це повідомив відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. Він склав список важливих моментів, про які не варто забувати, готуючись до ночі.

"Принциповою особливістю людських хвороб, особливо гострих, особливо інфекційних, особливо у дітей, є погіршення стану в нічний час", – написав Комаровський.

Комаровський розкрив важливий момент у лікуванні дітей

Він наголосив, що дитина не може лікуватися самостійно. Тому саме батьки повинні спостерігати за вологістю і температурою в приміщенні, забезпечувати надходження рідини в організм малюка, стежити за носовим диханням.

"Але саме батьки вночі хочуть спати... Як наслідок – протягом декількох годин дитина не п'є і дихає ротом, що призводить до погіршення стану і ранкової госпіталізації", – додав лікар.

За словами Комаровського, якщо дитині погано ввечері, то мало шансів, що під час сну стане краще.

"Правильна" ніч із хворою дитиною вимагає ретельної підготовки протягом дня, і під час цієї підготовки батьки повинні чітко запланувати свої дії", – зазначив він.

Лікар склав список речей, на які потрібно звернути увагу: ⠀

Параметри повітря. Провітрювання та зволоження.

Рідина для пиття (оптимально – засіб для пероральної регідратації). Будь-який нічний плач, схлип або звук – привід підійти і напувати дитину. Якщо малюк не прокидається або не хоче в туалет більше трьох годин – потрібно будити його і змушувати пити.

Контроль температури тіла. Оптимально – постійне вимірювання. Потрібно заздалегідь розібратися з дозами і лікарською формою жарознижувальних засобів.

Контроль носового дихання. Необхідно визначитися з сольовими розчинами і судинозвужувальними засобами.

Важливо вирішити, хто з дорослих і коли встає, контролює температуру, доливає воду в зволожувач, напуває, дає ліки, капає ніс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розповів, що для того, щоб не захворіти в "сезон застуд", потрібно уникати людних місць, намагатися перебувати на свіжому повітрі і стежити за тим, щоб у приміщеннях воно було чистим, прохолодним і вологим.

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