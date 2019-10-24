"Правильна" ніч": Комаровський розкрив важливий момент у лікуванні дітей

Однією з особливостей людських хвороб, особливо у дітей, є погіршення стану вночі. Тому перед сном потрібно звернути увагу на параметри повітря, рідину для пиття, а також контроль температури тіла і дихання.
Про це повідомив відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. Він склав список важливих моментів, про які не варто забувати, готуючись до ночі.
"Принциповою особливістю людських хвороб, особливо гострих, особливо інфекційних, особливо у дітей, є погіршення стану в нічний час", – написав Комаровський.
Комаровський розкрив важливий момент у лікуванні дітей
Він наголосив, що дитина не може лікуватися самостійно. Тому саме батьки повинні спостерігати за вологістю і температурою в приміщенні, забезпечувати надходження рідини в організм малюка, стежити за носовим диханням.
"Але саме батьки вночі хочуть спати... Як наслідок – протягом декількох годин дитина не п'є і дихає ротом, що призводить до погіршення стану і ранкової госпіталізації", – додав лікар.
За словами Комаровського, якщо дитині погано ввечері, то мало шансів, що під час сну стане краще.
"Правильна" ніч із хворою дитиною вимагає ретельної підготовки протягом дня, і під час цієї підготовки батьки повинні чітко запланувати свої дії", – зазначив він.
Лікар склав список речей, на які потрібно звернути увагу: ⠀
Параметри повітря. Провітрювання та зволоження.
Рідина для пиття (оптимально – засіб для пероральної регідратації). Будь-який нічний плач, схлип або звук – привід підійти і напувати дитину. Якщо малюк не прокидається або не хоче в туалет більше трьох годин – потрібно будити його і змушувати пити.
Контроль температури тіла. Оптимально – постійне вимірювання. Потрібно заздалегідь розібратися з дозами і лікарською формою жарознижувальних засобів.
Контроль носового дихання. Необхідно визначитися з сольовими розчинами і судинозвужувальними засобами.
Важливо вирішити, хто з дорослих і коли встає, контролює температуру, доливає воду в зволожувач, напуває, дає ліки, капає ніс.
Принциповою особливістю людських хвороб, особливо гострих, особливо інфекційних, особливо у дітей, є погіршення стану в нічний час. ⠀ Дитина не може лікуватися самостійно! Саме батьки підтримують в кімнаті оптимальні параметри вологості і температури, саме батьки забезпечують достатнє надходження в організм дитини рідини, саме батьки очищають носові ходи і відновлюють носове дихання ... ⠀ Але саме батьки вночі хочуть спати ... Як наслідок - протягом декількох годин дитина не п'є і дихає ротом, що призводить до погіршення стану і ранкової госпіталізації. ⠀ ☝Еслі дитині погано ввечері, то шансів, що протягом ночі стан покращиться, не багато! "Правильна" ніч з хворою дитиною вимагає ретельної підготовки протягом дня, і в ході цієї підготовки батьки повинні чітко запланувати свої нічні дії. Лікування вночі не закінчується, лікування вночі не менш актуально, ніж днем! ⠀ Готуючись до ночі, зверніть увагу на наступні принципові моменти: ⠀ 1⃣ Параметри повітря. Обмін повітря (провітрювання). Зволожувач повітря. ⠀ 2⃣ Рідина для пиття (оптимально - засіб для пероральної регідратації). Будь нічний плач, схлип, звук - привід підійти і напоїти. Якщо не прокидається більше трьох годин - будити і поїти. Якщо немає сечовипускання більше трьох годин - будити і поїти. ⠀ 3⃣ Контроль температури тіла. Оптимально - постійне вимірювання (сучасних електронних пристроїв для цього існує більш ніж достатньо). Заздалегідь розібратися з дозами і лікарською формою жарознижувальних засобів. ⠀ 4⃣ Контроль носового дихання. Заздалегідь розібратися з сольовими розчинами і судинозвужувальними засобами. ⠀ 5⃣ Вирішіть, хто з дорослих і коли: встає, контролює температуру, доливає воду в зволожувач, напуває, дає ліки, капає ніс і т. Д. ⠀ *** ⠀ Дана публікація являє собою адаптований до формату Instagram фрагмент нової книги Є. О. Комаровського "365 рад на перший рік життя вашої дитини". ⠀ # докторкомаровскій # 365советов # сон # діти # хвороба
Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розповів, що для того, щоб не захворіти в "сезон застуд", потрібно уникати людних місць, намагатися перебувати на свіжому повітрі і стежити за тим, щоб у приміщеннях воно було чистим, прохолодним і вологим.
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