Лето, +40 в тени и желаемая прохлада от бездушной машины на стене. Интересно, чем это нам грозит?
Тогда погнали!
Фильтры должны регулярно мыться или меняться!
Кондиционер производит забор воздуха внутри помещения и выдувает его туда же.
Попадая на фильтр, бактерии, плесень начинают размножаться, а потом выдуваются в помещение уже в большем количестве.
В такой ситуации может появляться аллергический ринит у предрасположенных людей или просто раздражаться слизистая, даже у неаллергиков.
Регулярно проветривайте помещение или выходите на улицу. Особенно в зданиях с центральной системой кондиционирования.
Центральные кондиционеры в больших зданиях приводят к так называемому "синдрому больного дома".
Смысл в том, что гоняя один и тот же воздух, количество кислорода уменьшается, так как люди, заразы такие, его потребляют, а потом ещё сами жалуются на усталость, головные боли и т.д.
Если в офисе с кондиционером кто-то заболел - бегите, глупцы!
Ну, или хотя бы, чаще проветривайте.
Причины все те же: закрытое пространство и кондиционер вяло втягивает и выплёвывает вирусы.
Плюс - на сухую слизистую вирусу легче зацепиться.
Пользуйтесь увлажняющими кремами, гипотоническими солевыми растворами (0.6% натрий хлор) для промывания носа и пейте, если сушит горло.
Кондиционер сушит воздух, а вместе с ним и вас. Вспоминается реклама одного напитка: "не дай себе засохнуть!", - так вот, здесь ситуация именно та!
Не дайте себе засохнуть.
Смиритесь
Заходя с жары в помещение с кондиционером, нос может заложить просто от перепада температур. Это временно и проходит само.
Надеюсь, пост убережёт вас от неприятностей от кондиционера и позволит насладиться благами цивилизации!
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