Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ mamaclub

Пологи без болю: слушні поради лікаря

221 Читати матеріал російською

Для кого-то з жінок пологи проходять легше, для кого-то складніше, але всі як одна стверджують: боляче. Вчені навіть проводили дослідження, в ході якого з'ясували, що за рівнем болю пологи прирівнюються до кількох переломів кісток одночасно.

Але не варто так боятися – не такий страшний вовк, як то кажуть. МедОбоз з'ясував у свого експерта, лікаря і за сумісництвом вчителя йоги Галини Арвахі, які способи допоможуть полегшити біль і зробити процес пологів приємніше.

Новини
Життя після пологів: як справитись

Рухайте стегнами

Лежачи (при бажанні – стоячи) робіть плавні неглибокі похитування вперед-назад стегнами, напружуючи сідниці. Така вправа вгамує біль в попереку, яка завжди супроводжує породіль, і зменшить біль в м'язах живота. Крім того, це допоможе зменшити дискомфорт і ваш, і дитини при неправильному положенні плода.

Тотально розслабтеся

Ляжте або сядьте максимально зручно, закрийте очі і кілька разів глибоко вдихніть (вдих – через ніс, видих – ротом). При цьому уявляйте, що ви вдихаєте щось приємне і корисне, а видихаєте біль і напругу. Уявіть і відчуйте, як розслабляються всі м'язи вашого тіла.

Потім максимально напружте м'язи обличчя, затримайте пік на 3-5 секунд, і знову поринете в релакс. Далі підніміть плечі, також затримайтеся на пару секунд, і розслабтеся. Наступними напружте м'язи живота, через кілька секунд розслабте, і напружте також м'язи ніг.

Після таких коротких стимуляцій кілька разів повільно і глибоко вдихніть, відкрийте очі. При бажанні повторіть все знову через кілька хвилин.

Така вправа допоможе зберігати спокій і розслабленість між переймами.

Новини
Плоский живіт після пологів: що потрібно робити

Візуалізуйте приємності

Цей метод також допоможе зробити процес сутичок не таким страшним і болючим.

Початкове положення – таке ж, як і в попередній вправі. Закривши очі, уявіть себе в самому бажаному і улюбленому вами місці. Чітко програвайте в голові звуки, які звідти доносяться, запахи, картинки і т.д. Залишайтеся там стільки, скільки вам хочеться. При цьому не забувайте дихати рівно, повільно, але глибоко.

Походіть павою

Під час перейм не варто залежуватися. Встаньте з ліжка і рухайтеся по кімнаті в зручному для вас темпі, злегка напружуючи спину і сідниці (як не дивно, умисне напруження з поперемінним розслабленням м'язів допоможе зняти болючі спазми при переймах).

Більш того, перебуваючи у вертикальному положенні ви допоможете малюкові прийняти зручну для нього позу перед появою на світ, і знизите ризик отримання ним травм при проходженні родових шляхів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як полегшити стан при токсикозі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Теги
вагітність Вправи Поради лікаря
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини