Пологи без болю: слушні поради лікаря

Для кого-то з жінок пологи проходять легше, для кого-то складніше, але всі як одна стверджують: боляче. Вчені навіть проводили дослідження, в ході якого з'ясували, що за рівнем болю пологи прирівнюються до кількох переломів кісток одночасно.

Але не варто так боятися – не такий страшний вовк, як то кажуть. МедОбоз з'ясував у свого експерта, лікаря і за сумісництвом вчителя йоги Галини Арвахі, які способи допоможуть полегшити біль і зробити процес пологів приємніше.

Рухайте стегнами

Лежачи (при бажанні – стоячи) робіть плавні неглибокі похитування вперед-назад стегнами, напружуючи сідниці. Така вправа вгамує біль в попереку, яка завжди супроводжує породіль, і зменшить біль в м'язах живота. Крім того, це допоможе зменшити дискомфорт і ваш, і дитини при неправильному положенні плода.

Тотально розслабтеся

Ляжте або сядьте максимально зручно, закрийте очі і кілька разів глибоко вдихніть (вдих – через ніс, видих – ротом). При цьому уявляйте, що ви вдихаєте щось приємне і корисне, а видихаєте біль і напругу. Уявіть і відчуйте, як розслабляються всі м'язи вашого тіла.

Потім максимально напружте м'язи обличчя, затримайте пік на 3-5 секунд, і знову поринете в релакс. Далі підніміть плечі, також затримайтеся на пару секунд, і розслабтеся. Наступними напружте м'язи живота, через кілька секунд розслабте, і напружте також м'язи ніг.

Після таких коротких стимуляцій кілька разів повільно і глибоко вдихніть, відкрийте очі. При бажанні повторіть все знову через кілька хвилин.

Така вправа допоможе зберігати спокій і розслабленість між переймами.

Візуалізуйте приємності

Цей метод також допоможе зробити процес сутичок не таким страшним і болючим.

Початкове положення – таке ж, як і в попередній вправі. Закривши очі, уявіть себе в самому бажаному і улюбленому вами місці. Чітко програвайте в голові звуки, які звідти доносяться, запахи, картинки і т.д. Залишайтеся там стільки, скільки вам хочеться. При цьому не забувайте дихати рівно, повільно, але глибоко.

Походіть павою

Під час перейм не варто залежуватися. Встаньте з ліжка і рухайтеся по кімнаті в зручному для вас темпі, злегка напружуючи спину і сідниці (як не дивно, умисне напруження з поперемінним розслабленням м'язів допоможе зняти болючі спазми при переймах).

Більш того, перебуваючи у вертикальному положенні ви допоможете малюкові прийняти зручну для нього позу перед появою на світ, і знизите ризик отримання ним травм при проходженні родових шляхів.

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