"Почніть з льоду": Комаровський розвінчав міф про їжу та напої для дітей

Дитину ще з дитинства потрібно пристосовувати до холодної їжі або напоїв. Якщо вона весь час буде вживати тільки тепле, то потім через це можуть виникнути проблеми.

Про це написав відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram, відповівши на запитання жінки про те, чи варто годувати дітей холодною їжею.

"Це не експерименти. Експерименти проводять у нас, коли намагаються переконати молодих батьків у тому, що бідненькій дитинці можна тільки тепленьке. Якщо дитя ніколи не стикається з холодною їжею, то вона стає небезпечною", – повідомив фахівець.

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За його словами, це схоже на ефект від протягу або "патологічної стерильності": дитину намагалися вберегти від усього, але, коли з'явився найменший привід, вона одразу ж захворіла.

"В цілому я не раджу обмежувати холодне, взагалі робити з цього проблему. Якщо розглядати загартовування як прагнення до нормального способу життя, то це можна назвати загартовуючою процедурою. Якщо горло весь час берегли, то кращий спосіб почати – смоктання льоду", – наголосив Комаровський.

Лікар порадив заморозити кубиками фруктовий сік і невеликими шматочками давати дитині смоктати. Почати це краще за все не взимку.

Також він додав, що хвороби горла після холодного – це не ангіна. Зазвичай мова йде про загострення хронічного тонзиліту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський писав, що хвору дитину потрібно годувати, керуючись її апетитом, а також бажанням і потребою в їжі.

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