"Почніть з льоду": Комаровський розвінчав міф про їжу та напої для дітей

Дитину ще з дитинства потрібно пристосовувати до холодної їжі або напоїв. Якщо вона весь час буде вживати тільки тепле, то потім через це можуть виникнути проблеми.
Про це написав відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram, відповівши на запитання жінки про те, чи варто годувати дітей холодною їжею.
"Це не експерименти. Експерименти проводять у нас, коли намагаються переконати молодих батьків у тому, що бідненькій дитинці можна тільки тепленьке. Якщо дитя ніколи не стикається з холодною їжею, то вона стає небезпечною", – повідомив фахівець.
Комаровський розвінчав міф про їжу та напої для дітей
За його словами, це схоже на ефект від протягу або "патологічної стерильності": дитину намагалися вберегти від усього, але, коли з'явився найменший привід, вона одразу ж захворіла.
"В цілому я не раджу обмежувати холодне, взагалі робити з цього проблему. Якщо розглядати загартовування як прагнення до нормального способу життя, то це можна назвати загартовуючою процедурою. Якщо горло весь час берегли, то кращий спосіб почати – смоктання льоду", – наголосив Комаровський.
Лікар порадив заморозити кубиками фруктовий сік і невеликими шматочками давати дитині смоктати. Почати це краще за все не взимку.
Також він додав, що хвороби горла після холодного – це не ангіна. Зазвичай мова йде про загострення хронічного тонзиліту.
Питання: ⠀ Після моєї недавньої поїздки за кордон я задумалася над однією річчю. Наших людей на всяких там розважальних заходах можна легко відрізнити: вони категорично відмовляються від льоду в напоях. Ви бачили, як у них п'ють? Насипають повний стакан льоду, а тоді вже наливають, чого там їм хочеться. А наші люди сьорбнути такого напою ввечері, а на ранок першіння в горлі (в кращому випадку) гарантовано. Так ось, недавно я дізналася, що там привчають дітей до холодних напоїв мало не з народження: дістали з холодильника, налили в пляшку, присобачили соску - пий малюк. І при цьому страшно дивуються, що від цього може бути ангіна. Скажіть, на Вашу думку, такі експерименти з горлом - це теж свого роду гартують процедури? Чи варто з цим експериментувати або користі від цього ніякої? ⠀ Відповідь: ⠀ Це не експерименти. Експерименти проводять у нас, коли намагаються переконати молодих батьків у тому, що бідненькому дитинці можна тільки тепленьке. Якщо дитя ніколи не стикається з холодною їжею, то вона (холодна їжа) стає небезпечною. Це явище того ж порядку, що і протяг (ніколи не дуло, а як задуло - захворіли), і патологічна стерильність (всі мили-кип'ятили, почали повзати - пронос отримали). В цілому я не раджу обмежувати холодне, взагалі робити з цього проблему. Якщо розглядати загартовування, як прагнення до нормального способу життя, то це можна назвати закаливающей процедурою. Якщо горло весь час берегли, то кращий спосіб почати - смоктання льоду. Заморозити кубиками фруктовий сік і невеликими шматочками давати дитю смоктати. Починати це краще не взимку. Так, хвороби горла після холодного - це не ангіна. Як правило, мова йде про загострення хронічного тонзиліту ⠀ # докторкомаровскій # сік # діти # здоров'я # загартовування # харчування # холодну # вопросЕОК # вопросответ
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський писав, що хвору дитину потрібно годувати, керуючись її апетитом, а також бажанням і потребою в їжі.
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