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Ольга Бєлоконь
Ольга Бєлоконь
Акушер-гінеколог, лікар-блогер Всі статті автора

Жизнь после родов: как справиться

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Рождение ребенка - это большие перемены. И почему-то все говорят только о гордости и радости, и мало кто о грусти), а "Baby blues" или послеродовой блюз переживает 70-80% женщин, а еще 10% - послеродовую депрессию.

В первые дни/недели/месяцы у абсолютного большинства возникают:

  • перепады настроения (вот вы гордитесь работой, которую делаете в качестве новоиспеченной мамы и уже через минуту вы плачете, потому что думаете, что не справились с простой задачей);

  • вам не хочется есть, заниматься собой;

  • присутствует плаксивость, нетерпимость, раздражительность, тревожность, усталость, бессонница (даже когда ребенок спит, вы не можете уснуть);

  • проблемы с концентрацией внимания.

"Бушуют" гормоны, меняется "химия" мозга. Нарушается сон и привычная "рутина". Многие женщины начинают стыдиться своих чувств (ребенок ведь родился, радоваться надо!) и часто просто не говорят об этом.

Важно понимать, что ваши чувства никого не шокируют и все это нормальная история у большинства из нас.

Нужно разговаривать с родными и близкими, просить о помощи и поддержке, отвлекаться. Идеально красивые и "всемогущие" мамочки существуют только в соцсетях.

Первый год жизни ребенка нужно просто ПЕРЕЖИТЬ, сделать это будет намного легче с доказательным педиатром и нормальными родственниками в арсенале.

Всем тяжело и я не верю людям, которые говорят обратное. Пережить мужественно, стойко, набравшись опыта, обеспечив себе поддержку. После появится эмоциональный контакт с ребенком и сильная, всепоглощающая, безусловная любовь.

Что важно?

Правильно и сбалансированно питаться!

Есть можно все! Найдите доказательного педиатра и забудьте о диетах кормящих мам, их не существует. Скудный рацион, слишком большое количество простых углеводов (такое "полезное" и "безопасное" печенье Мария с транжирами и сахаром в составе) может ухудшать настроение и общее самочувствие.

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Иллюстрация

Помните о приеме йода, возможно и витамина Д и железа (по показаниям).

Ведите дневник и записывайте в него свои мысли и чувства. Гуляйте на улице, ищите свежий воздух, ловите моменты "за пределами" подгузников, кормлений, коликов и всего остального.

Физические упражнения, свежий воздух и солнечный свет могут творить чудеса. Не ожидайте совершенства в первое время. Примите себя такой, какая вы есть. Вы все равно самая лучшая мама, без опыта, знаний и навыков.

Дайте себе немного времени на выздоровление!

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Автор
Ольга Бєлоконь Ольга Бєлоконь
Тема
здоров'я
Тег
діти
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