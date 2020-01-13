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Одягайте правильно: лікарка розповіла, чим загрожує зайве кутання малюків

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Погода цієї зими, м'яко кажучи, "цікава": то тепло, то морозить, причому за день температура може коливатися в межах 10 градусів. Тому, підбираючи одяг для прогулянки з малюком, не завжди можна вгадати з правильним комплектом.

"Принцип "укутати тепліше" за таких умов не працює. Важлива міра, адже терморегуляція у немовлят дуже слабка, тому матусям потрібно бути особливо обережними й постійно контролювати стан дитини, щоб не допускати перегріву або переохолодження. Інакше корисна прогулянка може обернутися погіршенням самопочуття й затяжною хворобою", – пояснила читачам MedOboz педіатрка-неонатологиня Олена Шевчук.

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В одязі принцип "чим більше, тим краще" не працює

В одязі принцип "чим більше, тим краще" не працює

9 місяців

За словами лікарки, контролювати сина чи доньку потрібно кожні 20-30 хвилин. "Прогулянку можна сміливо продовжувати, якщо у дитини рожеві щоки (це ознака хорошої циркуляції крові, а не того, що їй страшенно холодно), прохолодні (але не крижані) носик, щічки й кисті, а також коли малюк веселий і активний", – зазначила педіатрка.

А ось ознакою того, що малюкові холодно і час уже йти грітися, є почервонілий ніс і бліді щоки, холодне перенісся, шия і зап'ястя, а також зниження активності дитини.

"Також потрібно терміново вертатися додому й роздягнути малюка, якщо у нього з'явилися ознаки перегріву (таке може трапитися, коли мама для підстрахування вдягла дитину, як на лютий мороз – як-от у комбінезон на хутрі й синтепоні, і колготи-штани та кофти-светри під низ). Перегрів у малюків видають зайве збудження, примхливість, гарячі обличчя й руки, червоні (іноді бордові) щоки, вологий лоб, шия, руки і спина", – радить фахівчиня.

Як вже говорилося, замерзлого або перегрітого малюка потрібно терміново вести додому, а там допомогти йому скоріше прийти в норму – "охолонути" або зігрітися. Так, якщо він спітнів – переодягніть в легкий сухий одяг, якщо замерз – додатково вдягніть махровий комбінезон, халат або укутайте в теплий плед.

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"Якщо проігнорувати ці стани, то перегрів може обернутися стрибком температури тіла до 39-40 градусів, порушенням дихання та головним болем, а переохолодження – простудними станами (знову ж, почнеться лихоманка, з'явиться кашель, нежить, біль у горлі тощо)", – підкреслила Шевчук.

Експертка також попередила мам, які люблять надмірно кутати й одягати на дитину багато одягу, ігноруючи температурні показники. За її словами, це загрожує психологічними проблемами малюка в майбутньому. "Психологи вже давно знайшли зв'язок між "кутанням" у дитинстві й сором'язливістю, боязкістю і неадекватною самооцінкою в дорослому житті", – підсумувала лікарка.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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