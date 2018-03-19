Одна вода: що станеться, якщо на 10 днів відмовитися від кави і соків

Вода, безперечно, потрібна. Але пити тільки воду нудно і не смачно. Тому часто замість води ми п'ємо соки, каву, чай і т.д.

А що, буде, якщо на 10 днів повністю відмовитися від будь-яких напоїв, залишивши тільки чисту негазовану воду? Відповідь підказали медики.

Ви схуднете

Вода не містить калорій, на відміну від інших напоїв, які ви напевно п'єте достатньо багато. Тому ваша добова норма калорій істотно знизиться.

Крім того, чиста вода сприяє очищенню організму від шлаків і токсинів, що ще більше сприяє втраті саме зайвих кілограмів.

А ще вода допомагає вгамувати апетит, тому за обідом ви будете з'їдати набагато менше.

Ваш метаболізм прискориться

Вода сприяє прискоренню процесу обміну речовин. Тому чим більше саме чистої води ви випиваєте, тим краще ваш метаболізм. А це і запорука стрункої фігури, і красива шкіра, і відчуття легкості.

Ви відзначите "просвітлення"

Вода допомагає підтримувати баланс рідини в організмі. А це в першу чергу відбивається на нервовій системі в цілому, і на роботі мозку зокрема. Тому думки стануть свіжіше, реакції - швидше, а настрій піде на зліт.

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