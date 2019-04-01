Нужно ли носить ребенку ортопедическую обувь дома и в детском саду?

Многие родители считают, что в качестве сменной обуви для дома или детского сада можно использовать носочки, чешки или вообще просто ходить босиком. Но есть одно "но" – ходить босиком врачи советуют по неровным поверхностям, вроде песка, гальки или травы – именно они способствуют нужному напряжению мышц для их укрепления и правильного развития стопы, а не ровные поверхности полов, которые имеют место быть у нас дома и в детских садиках – ламинат, паркет или ковролин. От хождения босиком по последним нет никакой пользы.

Особенности ортопедической обуви для детей и что они дают

Учитывая большое количество часов, которые ребенок проводит в помещениях, стоит сделать выбор в пользу высококачественной ортопедической пары, которая будет правильно поддерживать детскую стопу и оказывать корректирующее или профилактическое воздействие на её развитие, благодаря полному соответствию медицинским требованиям и наличию специальных деталей в конструкции обуви. Такая пара должна сочетать в себе такие элементы:

гибкую, амортизирующую и стабилизирующую стопу подошву;

жёсткий, фиксирующий пятку задник;

небольшой супинатор, формирующий правильный свод стопы;

безопасные, натуральные и воздухопроницаемые материалы.

Именно такая обувь, обладающая всеми выше перечисленными особенностями, будет способствовать:

предотвращению и корректировке начальных стадий плоскостопия и других различных деформаций, а также натёртостей, мозолей, натоптышей, которые являются следствием ношения неправильной и некомфортной обуви;

поддержанию сводов стопы в верном положении. Правильная обувь – это амортизатор, который защищает детские суставы и позвоночник от ударной нагрузки;

снятию мышечного напряжения, предотвращению судорог в икрах и быстро наступающей усталости;

предупреждению травм, благодаря плотной и стабильной фиксации обуви на ноге.

Ортопедическая обувь должна быть "размер в размер". Не покупайте её на вырост и не оставляйте младшим, чтобы они донашивали после старших – такая обувь вещь сугубо личная и призвана решать проблемы только её пользователя. Если у ребенка уже есть деформации стоп, то подбор должен осуществляться с помощью высококвалифицированного врача-ортопеда – именно он правильно учтёт все особенности и определит максимально подходящую модель – профилактическую или медицинскую (изготовленную на заказ в случае серьёзных деформаций).

Все крупные и известные производители ортопедической обуви используют современные технологии и безопасные материалы. Качество их обуви как правило, подтверждено международными сертификатами и зачастую среди их линеек, есть и линейка домашней или сменной обуви.

Почему стоит сделать выбор в пользу ортопедической детской обуви ТМ Grubin для дома и детского сада

Семейная компания Grubin была основана в Сербии в начале 30-х гг. прошлого века, как небольшая мастерская по производству обуви и уже в 80-х гг. было запущено производство ортопедической обуви. На сегодняшний день компания является одним из ведущих европейских брендов ортопедической обуви.

Детские модели Grubin создаются при участии врачей-ортопедов, что обеспечивает медицинскую эффективность, а их высокое качество, надежность, привлекательный дизайн, модельный ряд и цветовая палитра давно уже оценены по достоинству юными пользователями и их родителями. В модельном ряду детской обуви этого производителя присутствует специальная линейка обуви для дома и детского сада – невероятно уютные и стильные ортопедические тапочки для детей.

Конструкция и материалы детской обуви Grubin: технологии и безопасность

Материалы, задействованные в производстве детской домашней обуви Grubin, славятся своей экологичностью. Например, подошва сделана из смеси пробки коры средиземноморского дуба и ПВХ, что придаёт ей большую лёгкость и амортизацию, а также способствует увеличению гибкости и износостойкости. Низ подошвы составляет микропористая резина, обеспечивающая устойчивый контакт с твердой поверхностью и долговечность в носке.

Стелька – особенный элемент в конструкции. Она должна смягчать контакт ноги с поверхностью и обеспечивать её естественное и комфортное движение. Стелька данного бренда прекрасно справляется с возложенными на неё задачами. Кроме того, её верхний слой сделан из велюровой кожи высокого качества, впитывающей влагу, не скользящей, не натирающей и дарящей ощущения хождения по бархатному песку.

Верхнее покрытие домашней детской обуви Grubin сделано из плюша, который состоит из натурального и синтетического шёлка и хлопка и обладает достаточной мягкостью для создания максимального комфорта.

Также следует сказать, что все элементы вырезаются и крепятся вручную. А наличие ниже приведенных элементов конструкции способствует правильному развитию стопы ребёнка:

глубокий жёлоб, стабилизирующий пятку и обеспечивающий правильное положение стопы, исключающий её завалы;

высокие подъёмы по краям, отлично фиксирующие стопу и защищающие пальцы;

боковая, внутренняя и внешняя поддержки, снижающие ударную нагрузку и обеспечивающие баланс стопы при ходьбе.

Выбирая для своих детей домашнюю ортопедическую обувь Grubin, вы можете быть уверены в её качестве и эффективности, а также быть спокойными в плане здоровья ножек ваших детей.

Официальный дистрибьютор на территории Украины ООО "ОртоМед Холдинг", г. Киев, ул. Луговая, 9.

Приобрести в розницу Вы можете в сети ортопедических салонов Орто-Лайн

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!