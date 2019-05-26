Токсикоз при вагітності — добра ознака: вчені здивували відкриттям

Дослідження, проведене Шпиталем для хворих дітей в Торонто, Канада, показало зв'язок між нудотою під час вагітності у матерів і розумовими здібностями дітей.

На думку вчених, якщо вагітність протікає з токсикозом, то інтелектуальний рівень дитини буде більш високим, пише DiLei.

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Експерти пояснюють цей зв'язок рівнем хоріонічного гонадотропіну і тирозину в організмі вагітних. Так, концентрації цих гормонів вищі у жінок з токсикозом в порівнянні з тими, хто виношує дитину без даного ускладнення.

Згідно отриманим результатам, нудота, дійсно, є ознакою неабиякого інтелекту у дитини. Це підтверджує вплив материнських гормонів на когнітивні функції мозку майбутньої дитини.

Раніше MedOboz повідомляв, що знайдено спосіб боротьби з ускладненнями під час вагітності.

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