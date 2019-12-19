Ніяких коліків: лікарка підказала, як допомогти малюку

Малюки до чотиримісячного віку (а то і довше) часто страждають від болю в животі – так званих коліків, при яких малюк постійно плаче, погано спить і постійно підтискає ніжки.

У більшості випадків причина такого неприємного стану дитини в особливостях травної системи: вона ще не до кінця сформована, тому не здатна переварювати правильно їжу, що і призводить до підвищеного газоутворення і гострого болю.

І навіть якщо мама при годуванні груддю виключає з раціону всі потенційно "небезпечні" продукти або годує малюка найкращими сумішами, це не виключає ймовірності появи коліків. Але при цьому є вірні способи допомогти дитині і "прогнати" біль. Як це зробити, MedOboz підказала педіатр Олена Шевчук.

Справитися з коліками можна без ліків Здоровый ребенок

Прогрівайте животик долонями

Потріть між собою долоні так, щоб вони стали гарячими, і прикладіть до животика дитини. Тримайте "компрес", поки температура ваших рук і тіла малюка не зрівняється. При цьому встановіть з дитиною зоровий контакт "очі в очі" - це заспокоїть малюка, розслабить м'язи і прискорить відступ болю.

Зробіть масаж

Погладжуючими рухами долоні промассируйте живіт малюка: плавними рухами малюйте за годинниковою стрілкою букву "П", починаючи від низу живота. Перше коло робіть дуже повільно, потім з кожним повторенням прискорюйтеся. Проробляйте цю маніпуляцію протягом 2-3 хвилин. Вона допоможе вивести зайві гази і вгамує біль.

Пограйте в жабку

Візьміть ніжки карапуза в долоні так, щоб ваші вказівні пальці знаходилися під колінами. Злегка потрясіть ніжки, щоб дати м'язам розслабитися – так ви далі зможете маніпулювати ними, не травмуючи дитину. Потім акуратно зігніть ніжки в колінах, розведіть їх в сторони і притисніть до боків на три секунди, після витягніть в початкове положення і випряміть. Повторіть "жабку" близько 10 разів.

Це також своєрідний масаж живота, який допоможе організму вивести зайві гази.

Робіть "ножиці"

Для цього способу боротьби з коліками також, як і з "жабкою", візьміться за ніжки дитини. Зігніть одну ніжку в коліні і плавно потягніться нею до протилежного плеча. Затримайте це положення на пару секунд, потім поверніть ніжку в початкове положення і повторіть на іншу сторону. Всього виконайте 5-7 таких повторень.

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