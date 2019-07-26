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Нежить триває більше 10 днів? Комаровський розповів, що робити

2.5т Читати матеріал російською

Доктор Євген Комаровський запевнив батьків, що не варто перейматися, якщо нежить у дитини триває більше 10 днів ГРВІ.

На своїй сторінці в Instagram український лікар опублікував відео, в якому відповів на хвилююче питання.

За словами медика, на п'ятий день нежиті в дитячому організмі виробляються антитіла, а на сьомий він одужує. При цьому дитина вже не заразна і може перебувати в колективі.

Нежить триває більше 10 днів? Комаровський розповів, що робити

Ілюстрація

Також він зазначив, що для якнайшвидшого одужання дитини необхідно дозволяти їй бувати на свіжому повітрі, провітрювати квартиру і дозволяти їй проявляти активність, якщо вона того хоче.

"Запевняю вас, якщо ви будете лікувати нежить, терміни одужання дитини ну ніяк не скоротяться. Просто вам, мамі, стане легше", – заявив медик.

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Як писав MedOboz, раніше доктор Комаровський нагадав батькам, як правильно проводити інгаляцію, яка допомагає при застуді і гострих респіраторних вірусних інфекціях.

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Тема
здоров'я
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
діти
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