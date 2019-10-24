Небезпечно для дітей: 3 продукту, які не можна давати дітям

Здоров'я дітей багато в чому залежить від харчування. Тому батьки намагаються годувати дитину якомога краще і корисніше.

Ще б пак, адже саме від якості раціону (точніше від корисних компонентів, які разом з ним потрапляють в організм) залежить, наскільки добре сформуються всі органи і системи, та наскільки добре вони будуть справлятися зі своїми функціями.

Але не все корисне для дорослих є таким для дітей. Деяких продуктів варто зовсім уникати в меню малюка аж до 6-7-річного віку.

MedOboz дізнався у свого експерта, педіатра Олени Кобилинський, чого варто уникати при годуванні малят.

Морепродукти і риба

Ці продукти безперечно корисні, адже є джерелом омега-3 жирних кислот, йоду та інших корисних компонентів, які сприяють розвитку здорової серцево-судинної і нервової систем. До того ж і риба, і морепродукти дуже ситні, і при цьому не перевантажують травлення.

Тому батьки раді старатися нагодувати дитину смачними рибними напівфабрикатами, такими як маринована червона риба, ікра, а також кревками або мідіями.

Але разом з корисними речовинами дитина ризикує отримати порцію небезпечних бактерій, які поселяються в морських вихованців (при фабричній обробці вони не завжди гинуть). Для дорослої людини наслідки будуть не важкими, максимум легкий розлад травлення, а ось для дитини такий контакт загрожує сильним отруєнням.

Ба більше, деякі види риб і морепродуктів є високоалергенними, тому можуть спровокувати у дитини неприємні імунні реакції.

Якщо ви все-таки вважаєте, що без риби маленькій дитині ніяк, то купуйте тільки свіжу та у перевірених постачальників, і готуйте при високих температурах.

Дитина за обідом Lenzoopark

Гриби

Багато батьків, які обожнюють гриби, долучають дітей до страв з них. І якщо для дорослих це корисне джерело білка, необхідного для побудови клітин, то для дітей це дуже важкий для травлення продукт.

До того ж грибами можна серйозно отруїтися. І мова не про умовно-їстівні або помилково зібрані отруйні. Справа в тому, що гриби, подібно до губки, вбирають в себе будь-які токсичні речовини, метали та інші небезпечні компоненти, що містяться в грунті або повітрі. Для дитини навіть маленька порція такого "коктейлю" обернеться важкою інтоксикацією (ознаки - стрибок температури, блювота, головний біль, втрата свідомості та ін.).

Тож із грибами знайомте дитину, коли вона підросте.

Арахіс

Дітям потрібні горіхи – це факт, адже цей смачний продукт багатий жирами, вітамінами і мікроелементами.

Але не всі вони корисні для дітей. Так, один з найулюбленіших малечею його видів – арахіс – може бути небезпечним.

Головна причина, чому дитині не варто давати цей продукт в ранньому віці – ймовірність розвитку складної алергії, оскільки цей горіх містить особливий білок, що провокує гострі реакції імунітету. Першими себе проявлять дерматит, свербіж шкіри і закладеність носа, а от пізніше після постійного вживання арахісу можуть з'явитися напади задухи і т.д.

Тому краще підгодовувати дитину більш лояльними до незміцнілого організму горіхами - кешью, фундуком, мигдалем, кедровими або волоськими).

Раніше OBOZREATEL розповідав, як привчити дитину їсти овочі.

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