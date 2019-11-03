"Не змушуйте!" Комаровський розкрив важливий момент у харчуванні дитини

Не потрібно змушувати дитину їсти все, що було покладено на тарілку. Справа в тому, що надлишок їжі приносить набагато більше проблем зі здоров'ям, ніж помірний дефіцит.
Про це повідомив відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. За його словами, "синдром чистої тарілки" – це стан, що характеризує реакцію дорослих на те, чи вдалося дитині доїсти запропоновану порцію їжі, чи ні.
"Доїла і показала чисту тарілку – всі щасливі. Не доїла – смуток, шум, спроби догодувати, пошук хвороб", – зазначив лікар.
Комаровський розкрив важливий момент у харчуванні дитини
На його думку, важливо не забувати про те, що одна з головних проблем людства – обмеження рухової активності в поєднанні з надмірною кількістю не надто корисної їжі.
"Ви абсолютно не зацікавлені в тому, щоб дитина їла багато і обов'язково доїдала все те, що люблять дорослі поклали в тарілку/налили в чашку. Надлишок їжі породжує набагато більше проблем зі здоров'ям, ніж її помірний дефіцит", – написав Комаровський.
Він дав кілька важливих порад для батьків:
Не треба хвалити дитину за вжиту їжу. ⠀
Не варто наполягати на обов'язковому доїдання і демонстрації порожньої тарілки або дна чашки.
"Якщо їжа весь час залишається – означає, що проблеми не у дитини, а у тих, хто її годує", – підсумував лікар.
Синдром чистої тарілки - це стан, що характеризує реакції дорослих на те, вдалося дитині доїсти запропоновану вами порцію їжі чи ні. ⠀ доїли і показав чисту тарілку - всі щасливі. Чи не доїв - засмучення, шум, суєта, спроби докормить, пошук хвороб. ⠀ Саме зараз ви формуєте в дитини харчові звички, навчаєте його правилам харчової поведінки. Не забувайте про те, що одна з найгостріших проблем цивілізованого людства - обмеження рухової активності в поєднанні з надмірною кількістю далеко не найкориснішою їжі. Ви абсолютно не зацікавлені в тому, щоб дитина їла багато і в обов'язковому порядку доїдав все те, що люблять дорослі (яким, зрозуміло, нічого не шкода) поклали в тарілку / налили в чашку. Надлишок їжі породжує багато разів більше проблем зі здоров'ям, ніж її помірний дефіцит. ⠀ ☝ Не треба хвалити дитину за з'їдену їжу. ⠀ ☝ Не треба наполягати на обов'язковому доїдання і обов'язкової демонстрації порожній тарілки або дна чашки. Більше не хочеш? Ну й молодець! ⠀ 👉 Якщо їжа весь час залишається - значить, проблеми не у дитини, а у тих, хто його годує. Ваші уявлення про "правильної порції" не відповідають потребам вашої дитини. ⠀ *** ⠀ Дана публікація являє собою адаптований до формату Instagram фрагмент нової книги Є. О. Комаровського "365 рад на перший рік життя вашої дитини". ⠀ # докторкомаровскій # 365советов # пітаніеребенка # їжа # сіндромчістойтарелкі # діти
Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розповів, що не потрібно хвилюватися, якщо дитина не хоче їсти молочні продукти і через це не отримує достатньо кальцію і білка. Справа в тому, що джерелами цих корисних елементів можуть стати овочі, фрукти, риба, м'ясо і яйця.
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