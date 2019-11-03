"Не змушуйте!" Комаровський розкрив важливий момент у харчуванні дитини

Не потрібно змушувати дитину їсти все, що було покладено на тарілку. Справа в тому, що надлишок їжі приносить набагато більше проблем зі здоров'ям, ніж помірний дефіцит.

Про це повідомив відомий український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. За його словами, "синдром чистої тарілки" – це стан, що характеризує реакцію дорослих на те, чи вдалося дитині доїсти запропоновану порцію їжі, чи ні.

"Доїла і показала чисту тарілку – всі щасливі. Не доїла – смуток, шум, спроби догодувати, пошук хвороб", – зазначив лікар.

Комаровський розкрив важливий момент у харчуванні дитини

На його думку, важливо не забувати про те, що одна з головних проблем людства – обмеження рухової активності в поєднанні з надмірною кількістю не надто корисної їжі.

"Ви абсолютно не зацікавлені в тому, щоб дитина їла багато і обов'язково доїдала все те, що люблять дорослі поклали в тарілку/налили в чашку. Надлишок їжі породжує набагато більше проблем зі здоров'ям, ніж її помірний дефіцит", – написав Комаровський.

Він дав кілька важливих порад для батьків:

Не треба хвалити дитину за вжиту їжу. ⠀

Не варто наполягати на обов'язковому доїдання і демонстрації порожньої тарілки або дна чашки.

"Якщо їжа весь час залишається – означає, що проблеми не у дитини, а у тих, хто її годує", – підсумував лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розповів, що не потрібно хвилюватися, якщо дитина не хоче їсти молочні продукти і через це не отримує достатньо кальцію і білка. Справа в тому, що джерелами цих корисних елементів можуть стати овочі, фрукти, риба, м'ясо і яйця.

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