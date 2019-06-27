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Названо новий фактор, що губить жіноче здоров'я

1.8тЧитати матеріал російською

Забруднення має великий вплив на здоров'я жінки, зокрема, на репродуктивне.

До такого висновку прийшли вчені з Університету Модени і Реджо-Емілії в Італії. Вони підкреслили зв'язок між станом екології та резервом яєчників, повідомляє італійське видання La Repubblica.

Проведене дослідження підтверджує роль факторів навколишнього середовища у підтриманні фертильності жінок.

Був проаналізований маркер функціональності яєчників – антимюллерів гормон. Його показники були пов'язані з кількістю забруднюючих речовин у повітрі, таких як тверді частинки (PM 2.5 і PM 10) і діоксид азоту.

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Забруднення впливає на жіночу плодючість

Забруднення впливає на жіночу плодючість

pixabay.com

Так, в більш забруднених районах рівні гормону у жінок були знижені в три рази, що позначається на продуктивності яєчників – статевих залозах, в яких дозрівають яйцеклітини.

Раніше MedOboz писав, що вживання марихуани пов'язано зі зменшенням кількості сперматозоїдів, ускладненою овуляцією і зниженням ймовірності зачаття. Цей препарат може серйозно вплинути на чоловічу і жіночу фертильність.

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Тема
здоров'я
Місце
Італія
Теги
жінкиЕкологія
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