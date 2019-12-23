Названі "корисні" ритуали, які калічать дітей

Кожна мама бажає лише найкращого своїй дитині. Тому і робить все можливе, щоб малюк ріс здоровим і міцним.

Часто намагаючись зробити якомога краще, мами перетинають межу, здійснюючи "псевдокорисні" для маленьких дітей ритуали здоров'я.

Педіатр Олена Шевчук розповіла читачам MedOboz, що може завдати серйозної шкоди дитині замість передбачуваної користі.

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Загартовування холодною водою

Загартовування корисне для організму, але до цієї процедури треба підходити плавно і з розумом. Так, до готовності занурюватися в ополонку або обливатися крижаною водою мають пройти роки покрокової підготовки, інакше наслідки можуть бути геть непередбачуваними.

Деякі ж батьки впевнені, що організм дитини вміє швидко адаптуватися, і з кожною "шоковою" прохолодно-водною процедурою імунітет малюка буде тільки міцнішати, і він буде менше хворіти на ГРВІ, ангіни тощо. Тому без докорів сумління обливають немовлят крижаною водою і навіть занурюють в ополонку.

Однак експерт наполягає: терморегуляція у дітей, тим більше у новонароджених, дуже далека від досконалості, і таке "загартовування" обернеться мінімум переохолодженням і початком запальних процесів. Що іще гірше – в момент такого обливання або занурення у дитини відбувається найсильніший спазм судин, що загрожує важкими незворотними наслідками.

Раннє привчання до горщика

Жоден, навіть найдорожчий, підгузок не може гарантувати сухість і комфорт дитині, від чого на ніжній і чутливій шкірі часто з'являється висип, подразнення і навіть виразки.

Щоб швидше позбавити дитину таких страждань, батьки мало не з першого місяця починають висаджувати крихітку над горщиком – нібито так у дитини швидше виробляється рефлекс сечовипускання, і вона раніше починає "ходити" на горщик.

Як пояснила педіатр, насправді контроль сечовипускання у дітей починає формуватися мінімум з півроку, тому всі старання батьків не сотворять дива. Разом з тим, раннє висаджування призведе до порушення хребта і тазостегнових суглобів дитини, оскільки її слабкі суглоби, кістки і м'язи ще не готові до навантажень, які створюються при сидінні.

Щоденна динамічна гімнастика

Ще один небезпечний "здоровий" ритуал для малюків – екстремальна динамічна гімнастика. Її прихильники кажуть, що вона вчить дитину краще орієнтуватися у просторі, зміцнює і розробляє м'язи і суглоби, завдяки чому малюк починає раніше ходити, а також зміцнює нервову систему і вестибулярний апарат.

Однак думка лікарів із цього приводу неоднозначна. Так, педіатри наполягають, що такі вправи призводять до перерозтягнення зв'язок, і в майбутньому, коли малюк почне ходити і бігати, і піддаватиметься реальним фізичним навантаженням (рух, вага), це загрожує частими травмами у вигляді вивихів і розтягувань.

Крім того, під час перших тренувань, коли малюка перекручують, тримають вниз головою і підкидають, він переживає сильний стрес, який призводить до підвищеної тривожності у свідомому віці.

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