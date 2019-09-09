Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ mamaclub

Названа несподівана причина невиліковної хвороби в дітей

5.1т Читати матеріал російською

Ризик розвитку в дитини аутизму може бути пов'язаний зі штучною появою на світ – шляхом кесаревого розтину.

До такого висновку прийшли вчені Каролінського інституту (Швеція), пише JAMA Network Open. У їхньому дослідженні брали участь близько 20 мільйонів жінок із 19 країн світу. Серед них були й ті, яким допомагали хірурги, і ті, що народжували без втручання.

Експерти заявили, що діти, які з'явилися на світ в результаті кесаревого розтину, на 33% частіше хворіють на аутизм і на 17% частіше синдромом дефіциту уваги та гіперактивності.

Новини
Бракує лише однієї бактерії: вчені встановили зв'язок між мікрофлорою і появою аутизму

На думку вчених, це може бути пов'язано з відсутністю контакту новонародженого з мікрофлорою матері, який відбувається при пологах. Фахівці вважають, що через це може порушитися розвиток імунної системи дитини і це здатне негативно вплинути на роботу мозку.

Водночас інші експерти в цій галузі піддали критиці результати дослідження. Вони звернули увагу, що в розрахунок брали в тому числі пологи, проведені в 60-х і 70-х роках, коли діагностика аутизму була на порівняно невисокому рівні.

Крім того, багато факторів, які підвищують ймовірність аутизму, одночасно можуть призводити до необхідності провести кесарів розтин. Серед них ожиріння, діабет та аутоімунні захворювання у матері. Чим старші майбутні батьки, тим вищий ризик аутизму в їхніх дітей – і тим вища ймовірність, що вони виберуть кесарів розтин замість традиційних пологів.

Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

Аутизм – розлад розвитку нервової системи, що характеризується проблемами з соціалізацією і комунікацією. Наявність цього захворювання не завжди супроводжується затримками розвитку інтелекту.

Як писав OBOZREVATEL, раніше група вчених заявила, що до аутизму в хлопчиків може призвести надмірна кількість статевих гормонів в організмі матері під час вагітності та їх проникнення в організм дитини.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Вагітність і пологи" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Вагітність і пологи здоров'я Дослідження вчених
Місце
Швеція
Теги
Аутизм хвороба діти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини