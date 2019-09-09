Названа несподівана причина невиліковної хвороби в дітей

Ризик розвитку в дитини аутизму може бути пов'язаний зі штучною появою на світ – шляхом кесаревого розтину.

До такого висновку прийшли вчені Каролінського інституту (Швеція), пише JAMA Network Open. У їхньому дослідженні брали участь близько 20 мільйонів жінок із 19 країн світу. Серед них були й ті, яким допомагали хірурги, і ті, що народжували без втручання.

Експерти заявили, що діти, які з'явилися на світ в результаті кесаревого розтину, на 33% частіше хворіють на аутизм і на 17% частіше синдромом дефіциту уваги та гіперактивності.

На думку вчених, це може бути пов'язано з відсутністю контакту новонародженого з мікрофлорою матері, який відбувається при пологах. Фахівці вважають, що через це може порушитися розвиток імунної системи дитини і це здатне негативно вплинути на роботу мозку.

Водночас інші експерти в цій галузі піддали критиці результати дослідження. Вони звернули увагу, що в розрахунок брали в тому числі пологи, проведені в 60-х і 70-х роках, коли діагностика аутизму була на порівняно невисокому рівні.

Крім того, багато факторів, які підвищують ймовірність аутизму, одночасно можуть призводити до необхідності провести кесарів розтин. Серед них ожиріння, діабет та аутоімунні захворювання у матері. Чим старші майбутні батьки, тим вищий ризик аутизму в їхніх дітей – і тим вища ймовірність, що вони виберуть кесарів розтин замість традиційних пологів.

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Аутизм – розлад розвитку нервової системи, що характеризується проблемами з соціалізацією і комунікацією. Наявність цього захворювання не завжди супроводжується затримками розвитку інтелекту.

Як писав OBOZREVATEL, раніше група вчених заявила, що до аутизму в хлопчиків може призвести надмірна кількість статевих гормонів в організмі матері під час вагітності та їх проникнення в організм дитини.

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