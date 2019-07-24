Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ mamaclub

Названа найкорисніша дієта для вагітних

636 Читати матеріал російською

Знизити ризик метаболічних ускладнень при вагітності допоможе середземноморська дієта.

Вчені з Лондонського університету королеви Марії з'ясували, що цей тип харчування сприяє зменшенню ймовірності розвитку гестаційного діабету і маси тіла матері, повідомляє La Repubblica.

У дослідженні взяли участь 1252 вагітних жінки з метаболічними факторами ризику. Група з 627 учасниць дотримувалася середземноморської дієти з великою кількістю фруктів і овочів, оливкової олії, цільного зерна і бобових, помірним, але регулярним споживанням риби та низьким споживанням м'яса. Решта 625 вагітних (контрольна група) отримували тільки загальні поради по харчуванню відповідно до британських рекомендацій.

Названа найкорисніша дієта для вагітних

Ілюстрація

В кінці вагітності жінки першої групи в середньому набирали всього 6,8 кг у порівнянні з 8,3 кг в контрольній групі. Крім того, для жінок, які дотримувалися середземноморської дієти, ризик розвитку діабету під час вагітності був на 35% нижче, ніж в групі контролю.

Новини
Названо життєво необхідні продукти для вагітних
Названа найкорисніша дієта для вагітних

Ілюстрація

Як повідомляв MedOboz, риба і морепродукти є важливою частиною збалансованого раціону майбутніх мам. Це підтверджується оновленими рекомендаціями регулюючого органу США.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "жіноче здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
жіноче здоров'я
Місце
Англія
Теги
вагітність диета
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини