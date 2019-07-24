Названа найкорисніша дієта для вагітних

Знизити ризик метаболічних ускладнень при вагітності допоможе середземноморська дієта.
Вчені з Лондонського університету королеви Марії з'ясували, що цей тип харчування сприяє зменшенню ймовірності розвитку гестаційного діабету і маси тіла матері, повідомляє La Repubblica.
У дослідженні взяли участь 1252 вагітних жінки з метаболічними факторами ризику. Група з 627 учасниць дотримувалася середземноморської дієти з великою кількістю фруктів і овочів, оливкової олії, цільного зерна і бобових, помірним, але регулярним споживанням риби та низьким споживанням м'яса. Решта 625 вагітних (контрольна група) отримували тільки загальні поради по харчуванню відповідно до британських рекомендацій.
Ілюстрація
В кінці вагітності жінки першої групи в середньому набирали всього 6,8 кг у порівнянні з 8,3 кг в контрольній групі. Крім того, для жінок, які дотримувалися середземноморської дієти, ризик розвитку діабету під час вагітності був на 35% нижче, ніж в групі контролю.
Ілюстрація
Як повідомляв MedOboz, риба і морепродукти є важливою частиною збалансованого раціону майбутніх мам. Це підтверджується оновленими рекомендаціями регулюючого органу США.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "жіноче здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".