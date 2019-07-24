Названа найкорисніша дієта для вагітних

Знизити ризик метаболічних ускладнень при вагітності допоможе середземноморська дієта.

Вчені з Лондонського університету королеви Марії з'ясували, що цей тип харчування сприяє зменшенню ймовірності розвитку гестаційного діабету і маси тіла матері, повідомляє La Repubblica.

У дослідженні взяли участь 1252 вагітних жінки з метаболічними факторами ризику. Група з 627 учасниць дотримувалася середземноморської дієти з великою кількістю фруктів і овочів, оливкової олії, цільного зерна і бобових, помірним, але регулярним споживанням риби та низьким споживанням м'яса. Решта 625 вагітних (контрольна група) отримували тільки загальні поради по харчуванню відповідно до британських рекомендацій.

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В кінці вагітності жінки першої групи в середньому набирали всього 6,8 кг у порівнянні з 8,3 кг в контрольній групі. Крім того, для жінок, які дотримувалися середземноморської дієти, ризик розвитку діабету під час вагітності був на 35% нижче, ніж в групі контролю.

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Як повідомляв MedOboz, риба і морепродукти є важливою частиною збалансованого раціону майбутніх мам. Це підтверджується оновленими рекомендаціями регулюючого органу США.

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