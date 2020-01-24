Наталія Данкович: правда про клініку "Мати та дитина"

На думку великого вченого Альберта Ейнштейна, прожити життя можна двома способами: так, ніби чудес не буває або так, ніби все життя – це диво. Багато з нас обрали б другий варіант. Однак знання і життєвий досвід професіоналів стоять на шляху віри в диво, від якого, погодьтеся, залежить багато чого.

Про те, як людина з науковим складом розуму може вірити в дива, ми поговорили з Наталією Данкович, генеральним директором мережі медичних центрів "Мати та дитина". Навіть за наявності 25-річного досвіду роботи в медичній сфері, вона переконана, що багато загадок всесвіту, так і залишаться нерозгаданими. Однією з таких таємниць є зародження життя. Незважаючи на всі досягнення технічного прогресу і накопичені знання про будову нашого організму, душа людини залишається неосягнутою. Гендиректор розповіла про випадки, які змусили її повірити в диво.

Словом можна вилікувати

За словами Наталії Олександрівни, життя зовсім не скупе на сюрпризи, велика частина з них пов'язана з робочою діяльністю. Вона пояснює це тим, що такий напрямок медицини, як репродуктологія, дає безліч приводів дивуватися. Це дуже тонка, багатогранна і часто непередбачувана дисципліна. Данкович вважає, що під час прийому між лікарем-репродуктологом і парою, яка прагне стати батьками, виникає особливий контакт. Вона впевнена, що запорукою успішної процедури є позитивний настрій лікаря. Піднесеність і впевненість фахівця допоможе парі відчувати себе комфортно.

Наталія Данкович МЦ "Мати та дитина"

Крім знань і досвіду, в боротьбі за довгоочікуваний результат часто стає корисною жіноча і лікарська інтуїція. Пацієнтки вимагають різного підходу: одним досить сказати, що ти в них віриш, і вони все зможуть; іншим потрібно розповісти детально про кожен етап, адже саме розуміння процесу надає їм сил. Починати прийом варто з мети-переконання, що жінка стане мамою, досить лише поправити здоров'я. Саме такий підхід і настрій дозволяє домогтися позитивного результату.

Часто в медицині бувають ситуації, до яких не готують в інституті, і в житті вони можуть виглядати, як справжнє диво. Так, в практиці Наталії був випадок, коли по допомогу звернулася пацієнтка, яка лікувала безпліддя 20 років! Було намічено план, пройдено лікування, взята і запліднена яйцеклітина, проведена пересадка ембріона. Коли робили УЗД, здивуванню не було меж, адже замість одного довгоочікуваного зародка, вони побачили два! Другий з'явився природним шляхом після перенесення ембріона. Як виявилося, здоров'я пацієнтки вимагало правильного лікування і більшої впевненості в собі. Жінка народила двох здорових і несхожих один на одного малюків, хіба це не диво?

Коли ризик – шлях до дива

У розмові з Наталею Данкович ми не раз порушували тему впливу особистості лікаря на подальше життя пацієнтів. Зрозуміло, що рішення доктора є важливим фактором, від якого буде залежати результат. За словами гендиректора МЦ "Мати та дитина", лікар часто на свій страх і ризик обирає шляхи вирішення заради того, щоб пара, яка звернулася по допомогу, стала щасливими батьками. Буває, що з одними пацієнтами лікар тримає зв'язок цілодобово 7 днів на тиждень, підтримує морально і продовжує спостерігати як дорослішають діти, каже Наталія.

Іноді малюк з'являється на світ слабким, не кричить, не плаче, не дихає... Але обійми мами надають дитині сил, роблячи дива. У моменти, коли дитина починає дихати і рожевіти, здається, що між мамою і дитиною є якийсь надприродний зв'язок. І тоді вже ніхто не може стримати сліз радості і щастя.

Медики покладаються на науку і досвід, часто недооцінюючи сили природи. Як показує практика, слабкі ембріони після перенесення в материнське тіло стають активнішими, правильно розвиваються, перетворюючись на здорових діточок. Через те, що природа приховує від нас ще багато таємниць, лікарі повинні давати шанс кожному ембріону. Адже медики лише припускають, а природа вирішує, стверджує репродуктолог.

Наталія Данкович МЦ "Мати та дитина"

Є випадки, коли клінічна картина виключає можливість завагітніти і успішно народити. Лікар згадує, як до неї прийшла пацієнтка з патологією матки: функціональність органу була під питанням через кісти, які його пронизували. Спроби завагітніти самостійно були безуспішними, а для екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) кісти були протипоказанням. Однак Наталія пішла на ризик, позбавивши себе спокою і сну на довгий час. Йшлося про постійний контроль стану матері та плоду. При цьому кісти весь час становили загрозу для життя. Вона згадує те диво, той результат і те щастя, коли все закінчилося добре. Данкович переконана, що завжди потрібно дивитися тверезо на проблему. І якщо один раз пощастило, то не факт, що наступного разу пощастить так само. У цій ситуації ризик був виправданий, але це стало ясно тільки в кінці важкого і напруженого шляху довжиною в 9 місяців.

Наталія Олександрівна відверто зізнається, що досі дивується, як з двох клітин з'являється життя. І в цьому, вочевидь, заслуга не тільки лікарів-репродуктологів.

Чудеса існують, вірите ви в них чи ні. Життя дарує сюрпризи всім, потрібно тільки придивитися. Всі люди різні, але всі хочуть, щоб у їхньому житті відбувалося щось особливе і чарівне.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!