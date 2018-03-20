УкрEngРус
Регистрация

mamaclub

Не вгледіла: у В'єтнамі немовля виповзло на магістраль

1.7тЧитати новину російською

Діти дуже моторні, тому мамам завжди потрібно бути напоготові. Інакше все може закінчитися трагічно.

Так, у В'єтнамі на одній з автомагістралей відеореєстратор зняв немовля, що повзе через проїжджу частину.

На щастя, вантажівка та легковик, що в той момент рухалися по дорозі, своєчасно побачили дитину і зупинилися.

До малюка підбігли двоє чоловіків, і відразу ж підскочила перелякана жінка, яка забрала дитину на руки.

Ймовірно, це і була мати, яка не встежила за своїм чадом.

Раніше "МедОбоз" писав про те, що в Індії дитина викупалася в киплячому казані.

Об'єкт
діти
Поділитися у Facebook

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

зарегистрироваться

Блоги медицини

Новини медицини