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Мінімум 300 грамів в тиждень: названо найкорисніший продукт для вагітних

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Риба і морепродукти є важливою частиною збалансованого раціону майбутніх мам.

Це підтверджується оновленими рекомендаціями Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) для вагітних жінок, тих, які годують, а також для маленьких дітей, повідомляє Medscape Medical News.

Риба – це джерело білка, омега-3 жирних кислот, в ній більше вітаміну B12 і вітаміну D, ніж в будь-якій іншій їжі. Вона багата залізом – найважливішим мікроелементом для немовлят, дітей молодшого віку і жінок під час вагітності, а також містить селен, цинк і йод.

Однак багато споживачів турбуються про ртуть, що знаходиться в рибі, і навіть вважають за краще обмежувати цей продукт або повністю уникати.

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Вміст ртуті в різних видах риби

Вміст ртуті в різних видах риби

Скріншот FDA

Вагітним і годуючим жінкам експерти рекомендують вживати не менше 300 грамів різних морепродуктів в тиждень і назвали найбезпечніші види риб:

  • лосось;

  • креветки;

  • минтай;

  • консервований тунець;

  • тілапія;

  • тріска.

Вагітність

Вагітність

pixabay.com

Раніше MedOboz писав, що речовини, які містяться в жирній рибі і насінні льону, є життєво важливими для вагітних жінок і їхніх дітей.

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Тема
вагітність
Місце
США
Теги
харчуванняриба
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