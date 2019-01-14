Матка напрокат: скільки заробляють сурогатні матері в Україні

Сурогатна мати може отримати в Україні за свої послуги 14 тисяч євро.

Ще близько 2 000 євро у майбутніх батьків піде на їжу і одяг для вагітної, яка виношує їхнього малюка, а також компенсацію будь-яких витрат з догляду за дитиною, йдеться у статті Daily Mail.

Всього ж замовники заплатять агентству з сурогатного материнства приблизно 39 000 євро.

Зазначається, що Україна, Грузія і США є практично єдиними країнами у світі, в яких комерційне сурогатне материнство є законним. У Великобританії сурогатам можна платити "розумні гроші", щоб покрити такі витрати, як поїздки, втрата заробітку і додаткове харчування. Франція, Німеччина, Італія та Іспанія забороняють всі форми сурогатного материнства, як і Японія та Пакистан. Протягом багатьох років Південно-Східна Азія була популярним місцем сурогатного материнства. Але Таїланд заборонив іноземцям платити за сурогатне материнство у 2015 році.

Британці стали батьками близнюків, яких виносила українка Daily Mail

Тому, зокрема для багатьох британських бездітних пар, Україна зараз є місцем, де можна отримати "відповіді на молитви". Особливо це актуально для жінок похилого віку, які хочуть завести дитину: у Великобританії уряд рекомендують лікарям не пропонувати ЕКО жінкам, старшим за 40 років.

"В Україні немає вікових обмежень", — гкаже Анастасія Александрова, яка керує відділом з англомовними клієнтами в BioTexCom, агентстві зі сприяння сурогатному материнству. "У нас багато жінок, старших за 50 років. За допомогою донорських яйцеклітин вони стають матерями, і жінки щасливі, бо вони борються протягом 15 років, а нічого не виходить".

37-річна Олена Учаренко виношує дитину для британців. Раніше вона народила близнюків для італійської пари Daily Mail

Сурогатне материнство і донорство яйцеклітин і сперматозоїдів були санкціоновані в Україні у 2002 році. Сурогатні матері не мають батьківських прав щодо дитини, яку виносять. І, зазначає ЗМІ, в Україні ціна послуги є конкурентоспроможною. У США сурогатне немовля коштує понад 100 000 доларів; близько 40 000 євро — в Україні.

Міністерство охорони здоров'я України не веде офіційних записів про сурогатне материнство, тому немає доступної статистики. Але Сергій Антонов, юрист, який спеціалізується на медичному та репродуктивному праві в Україні та Чеській Республіці, вважає, що в минулому році в Україні народилося понад 2000 сурогатних дітей, що на 300% більше, ніж за останні п'ять років.

Наталя Борода, 30 років, сурогатна мати Daily Mail

Він каже, що в Україні зараз понад 40 репродуктивних клінік; 20 із них пропонують програми сурогатного материнства, причому у 2016-2017 роках частка іноземців становить 94% від усіх клієнтів, повідомляє благодійна організація Families Through Surrogacy.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна стала Меккою сурогатного материнства.

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