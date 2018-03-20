Мати чотирьох дітей поділилася фото страшних розтяжок

Кожна жінка під час вагітності та пологів ризикує своєю красою. Зокрема, на тілі після пологів назавжди можуть залишитися розтяжки, з якими не впорається навіть лазер або пластична операція.

23-річна мешканка Малайзії Дорін Чінг після народження четвертої дитини вирішила поділитися фото того, що сталося з її тілом, передає MailOnline. Адже живіт багатодітної мами покрився страшними розтяжками.

Розтяжки на животі Дорін Соцмережі

"Перше, що я зробила, вийшовши з лікарняної палати - побігла до дзеркала подивитися, наскільки знівечений мій живіт, - говорить Дорін. - Від побаченого я розплакалася".

Однак дівчина не впала духом і вирішила показати мамам усього світу, наслідки своєї вагітності.

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Деякі користувачі закликали Чінг не зневірятися, і говорили, що не дивлячись на дефект фігури, дівчина все-одно залишається красивою. Інші ж писали, що вона сама винна, адже тільки вона приймала рішення народжувати стільки дітей.

Слова кривдників не зламали дівчину. Вона зазначила, що все одно буде намагатися залишатися настільки досконалою, наскільки в неї вийде. І бікіні вона носити не перестане, правда, вже тільки вдома, а не на пляжі.

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