УкрEngРус
Регистрация

mamaclub

Мати чотирьох дітей поділилася фото страшних розтяжок

1.9тЧитати новину російською

Кожна жінка під час вагітності та пологів ризикує своєю красою. Зокрема, на тілі після пологів назавжди можуть залишитися розтяжки, з якими не впорається навіть лазер або пластична операція.

23-річна мешканка Малайзії Дорін Чінг після народження четвертої дитини вирішила поділитися фото того, що сталося з її тілом, передає MailOnline. Адже живіт багатодітної мами покрився страшними розтяжками.

Розтяжки на животі Дорін

Соцмережі

"Перше, що я зробила, вийшовши з лікарняної палати - побігла до дзеркала подивитися, наскільки знівечений мій живіт, - говорить Дорін. - Від побаченого я розплакалася".

Однак дівчина не впала духом і вирішила показати мамам усього світу, наслідки своєї вагітності.

Новини
6 народних засобів від розтяжок

Деякі користувачі закликали Чінг не зневірятися, і говорили, що не дивлячись на дефект фігури, дівчина все-одно залишається красивою. Інші ж писали, що вона сама винна, адже тільки вона приймала рішення народжувати стільки дітей.

Слова кривдників не зламали дівчину. Вона зазначила, що все одно буде намагатися залишатися настільки досконалою, наскільки в неї вийде. І бікіні вона носити не перестане, правда, вже тільки вдома, а не на пляжі.

Раніше "МедОбоз" розповідав про невдалу подорож росіянки, що призвела її до психотерапевта.

Місце
Малайзія
Об'єкти
дітиздоров'я
Поділитися у Facebook

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

зарегистрироваться

Блоги медицини

Новини медицини