Психологи из Университета Гента в Бельгии изучили 98 детей дошкольного возраста предложив им 10 овощей, приготовленных на пару или вареных: укроп, цикорий, цуккини, грибы, горох, лук-порей, брюссельская капуста, свекла, шпинат и цветная капуста.

В результате вкусового теста цикорий на пару слил всем остальным овощам. На нем и стали тестировать фактор "нелюбимого овоща". Детям дали тарелку с цикорием на пару и попросили съесть и оценить блюдо: "вкусно", "нормально" или "отвратительно":

одной группе дали подарки и наклейки;

вторую поощрили словесно;

третьей ничего не сказали и не дали.

Так продолжалось два раза в неделю в течение месяца.

В итоге дети чаще оценивали цикорий как "вкусно":

из первой группы – 68%;

из второй – 75%;

из третьей – 81%.

Дети, которым многократно предлагали овощи, с большей вероятностью съедали их в отличие от тех, кто получал вознаграждение.

Не хвалите за съеденное брокколи! Но предлагать надо не 2 раза, не 3, а систематически! Эффективность метода подтвердило систематическое ревью опубликованное уже в 2017 году.

А в Техасском Университете A&M проанализировали пищевой мусор в школах (более 8500 школьников) в рамках национальной программы школьных ланчей (NSLP) и обнаружили, что брокколи чаще оказывалось выброшенным когда было подано с гамбургерами или нагетсами, чем когда его сервировали с запеченной картошкой (менее любимой едой).

Вывод который сделали исследователи прост: "овощам сложно конкурировать с любой едой. Чаще всего они проиграют. Пусть лучше конкурируют сами с собой. Предлагайте их, например, за 10-15 минут до основного приема пищи".

И правда, эта гипотеза была протестирована в школьных кафетериях и привела к четырехкратному увеличению объема съеденных овощей.

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Иллюстрация

Как предложить детям овощи и фрукты?

Использовать упражнение "Овощная тарелка"

Свежие, палочками

Смузи

Запеченные

В омлете

В супе

Вот, кстати, овощные чипсы еще один вариант поесть овощей.

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