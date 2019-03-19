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Мама "зварила" в окропі? Подробиці моторошної НП із малюком на Одещині

1.1тЧитати матеріал російською

11-місячний малюк, який заліз у ванну з окропом в Одеській області, перебуває у вкрай важкому стані.

Про це OBOZREVATEL повідомили в опіковому відділенні Одеського обласного медичного центру. "Стан дитини вкрай важкий, але стабільний. Тільки боженька може роздавати прогнози", – сказав лікар.

Малюк, який отримав опіки

Малюк, який отримав опіки

Facebook Катерини Ножевнікової

Зараз дитина в реанімаційному відділенні обласного центру, тут же перебуває і мама малюка. Відомо, що в родині є ще троє дітей. Сім'я із села Шабо.

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Одержала страшні опіки: на Кіровоградщині дитина постраждала через селфі

У перші ж години дитина була доставлена в опікове відділення районної лікарні Білгород Дністровського, а звідти вже санавіацією – в Одесу.

За словами директора благодійного фонду "Корпорація монстрів", який допомагає цій дитині, Катерини Ножевнікової, батьки готувалися купати малюка.

"Наповнили ванночку окропом. Хотіли розбавити холодною водою, але не встигли, малюк заліз туди. У нього опіки 80% тіла, лікарі в таких випадках прогнозів не дають. Опікова хвороба дуже підступна", – пояснила нам Ножевнікова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Кіровоградщині в дитячому будинку облили окропом 1,5-річного хлопчика. Няня купала дитину і занурила її у ванночку з гарячою водою, попередньо не перевіривши її. Дитина отримала опіки, але її вдалося врятувати.

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Місце
Україна
Теги
облили окропомдитинаопікошпарився окропом
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