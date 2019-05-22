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Маленький герой: дівчинка врятувала життя трьох людей

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22-місячна Коралінн Соболік з Нью-Хемптона, штат Айова, померла після п'ятиденної боротьби з вірусом.

Лікарі та медсестри вишикувалися в коридорі лікарні, щоб вшанувати маленьку героїню, органи якої врятують життя трьох осіб.

Про це повідомляє Daily Mail.

Маленький герой: дівчинка врятувала життя трьох людей
Маленький герой: дівчинка врятувала життя трьох людей
Маленький герой: дівчинка врятувала життя трьох людей

Ускладнення хвороби призвели до того, що дівчинка перенесла три зупинки серця, після чого була констатована її смерть.

Маленький герой: дівчинка врятувала життя трьох людей
Маленький герой: дівчинка врятувала життя трьох людей

Коралінн була бешкетною і веселою дитиною.

Її батьки вражені підтримкою, яку отримали від людей зі всього світу. Приємно знати, що наша маленька дівчинка надихнула багатьох, додала мати Коралінн.

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