Маленький герой: дівчинка врятувала життя трьох людей

22-місячна Коралінн Соболік з Нью-Хемптона, штат Айова, померла після п'ятиденної боротьби з вірусом.

Лікарі та медсестри вишикувалися в коридорі лікарні, щоб вшанувати маленьку героїню, органи якої врятують життя трьох осіб.

Про це повідомляє Daily Mail.

Ускладнення хвороби призвели до того, що дівчинка перенесла три зупинки серця, після чого була констатована її смерть.

Коралінн була бешкетною і веселою дитиною.

Її батьки вражені підтримкою, яку отримали від людей зі всього світу. Приємно знати, що наша маленька дівчинка надихнула багатьох, додала мати Коралінн.

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