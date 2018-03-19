Лікарі розповіли про найпростіший спосіб полегшити пологи

Про користь активного способу життя під час вагітності відомо багато. Так, правильні фізичні навантаження допомагають позбутися від болю в спині, тяжкості в ногах, уникнути набору зайвої ваги і запобігти інших неприємностей, які супроводжують цей важливий період в житті жінки.

Проте останнє дослідження манчестерських вчених показало, що спорт допомагає полегшити і скоротити процес пологів, повідомляє The Independent. Мова про спеціальні вправи для вагітних.

У дослідженні брали участь 508 майбутніх мам. 253 з них не приділяли увагу фізичним навантаженням, а 255 - регулярно виконували комплекси аеробних вправ.

Після того, як кожна з учасниць проекту народила, вчені проаналізували ряд факторів, в тому числі, як проходили пологи, їх тривалість, вага дитини, вага матері та ін.

І крім іншого з'ясувалося, що у всіх фізично активних жінок пологи проходили швидше і легше.

Як раніше розповідав "МедОбоз", існує вітамін, який небезпечний для вагітних.