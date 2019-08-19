Лікарі не будуть потрібні: вчені створили революційний метод планування статі дитини

В Японії вчені з Університету Хіросіми виявили новий метод поділу сперматозоїдів на "дівчаток" і "хлопчиків". Вони вже висловили побоювання, що спосіб може бути використаний в домашніх умовах і без контролю медиків або держави.

Як повідомила "Медуза", метод створювався для допомоги фермерам і ветеринарам. Виявилося, що статеві клітини з X-хромосомами відрізняються від клітин з Y-хромосомами наявністю особливих рецепторів, які впливають на рухливість. Вчені виявили цю відмінність і знайшли спосіб використовувати її для управління статтю майбутніх дітей.

У ссавців вона визначається тим, яку зі статевих хромосом несе в собі сперматозоїд, який запліднив яйцеклітину. Обидва варіанти статевих хромосом — X і Y — невеликі в порівнянні з іншими хромосомами. Вони несуть менше генів і багато хто з них в статевих клітинах просто не працюють.

Знайдено спосіб вибору статі дитини

Але серед приблизно трьох тисяч генів X-хромосоми вченим вдалося знайти такі, які активні в сперматозоїдах, а серед них — ті, які відповідають за виробництво молекуд, які знаходяться на поверхні клітин. Зокрема виявилися два гена рецепторів системи вродженого імунітету — TLR7 і TLR8.

Активація обох рецепторів запускає складні каскади внутрішньоклітинних реакцій, результатом яких є те, що сперматозоїди втрачають здатність рухатися. І зважаючи на те, що обидва рецептори кодуються саме генами, що знаходяться на X-хромосомі, то з них виходить "кнопка" для управління статтю дітей.

Тому якщо додати до сперми активуючу ці рецептори речовину, то сперматозоїди з X-хромосомою перестануть рухатися, а на інші це ніяк не вплине. А сам препарат можна придбати в будь-якій аптеці—- це імуномодулятори та противірусні засоби ресіквімод і іміквімод.

Вчені визнали, що "обрати" стать дитини можна і у себе вдома: достатньо додати ресіквімод або його аналог в гель або крем і ввести його в піхву.

Принципова відмінність нового методу від вже існуючих в його простоті. Адже вже є кілька способів отримання такого ж результату, але вони пов'язані або з високотехнологічною медичною допомогою, або з порушенням закону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики навчилися визначати стать дитини ще до вагітності.

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