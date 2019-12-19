Лікарка розповіла, як посилити й продовжити лактацію

Про те, що новонародженого краще годувати грудним молоком, нагадувати не варто. Грудне вигодовування забезпечує організм малюка всіма необхідними поживними речовинами і зміцнює імунітет.

Але не завжди мама може довго годувати дитину грудьми до року-півтора (як рекомендують медики) – у багатьох вже через місяць-два молока стає все менше і незабаром воно зовсім "перегорає".

Щоб цього не трапилося і годування немовляти тривало "як книжка пише", MedOboz рекомендує прислухатися до порад педіаторки Олени Шевчук, які допоможуть посилити й продовжити лактацію.

Грудне вигодовування зміцнює здоров'я дитини АиФ

Уникайте стресів і дивіться на дитину

Спокійний і врівноважений стан мами – запорука гарної лактації. Адже у стресових ситуаціях виробляється гормон адреналін, який перешкоджає утворенню молока. Стимулюють же лактацію позитивні емоції, наприклад, ті, які виникають у процесі контакту з дитиною, зокрема зорового.

Під час погляду на дитину у мами відбувається інтенсивне вироблення гормону "любові" – окситоцину. Він і стимулює інтенсивну лактацію і знижує рівень стресових гормонів у організмі.

Пийте чай із фенхелем

За пів години до годування пийте теплий чай із фенхелем. Змішайте по столовій ложці листя білого або зеленого чаю і насіння рослини, залийте 400 мл окропу і дайте настоятися приблизно 15 хвилин.

Цей напій стимулює вироблення гормонів окситоцину і пролактину, які сприятливо впливають на лактацію.

До речі, цей самий чай допоможе позбавити дитину від болів у животику – частина корисних компонентів, які зменшують газоутворення, передасться йому разом із молоком.

Їжте горіхи

Регулярно включайте в раціон свої улюблені горіхи (але тільки не арахіс – він є сильним алергеном і може нашкодити вам і малюкові). Річ у тім, що горіхи містять омега-3 жирні кислоти, які роблять молоко поживнішим, а також підвищують в організмі рівень гормонів, що покращують лактацію.

Тільки не перестарайтеся – надлишок горіхів призведе до зайвої жирності молока і проблем із травленням у дитини. Максимальна норма на день – до 10 штук дрібних (фундук, кеш'ю тощо) і не більш ніж чотири великі плоди (волоський, макадамія тощо).

Носіть вільний одяг

На час лактації відмовтеся від вбрання, що обтягує груди, надавши перевагу моделям оверсайз. Річ у тім, що тісний одяг не тільки зв'язує рухи, але і може порушити кровообіг в області молочної залози (тим паче що на час лактації розмір грудей може трохи варіюватися залежно від кількості молока), від чого знижується вироблення молока.

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