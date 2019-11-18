У далекому 1977 році, вивчивши сумну статистику щодо ракових захворювань, Онкологічне Співтовариство Сполучених Штатів Америки запропонувало відзначати щорічно в кожен третій четвер місяця листопада Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням. Незабаром до цієї корисної ініціативи стали приєднуватися у всьому світі. А пізніше, у 1988 році, за пропозицією Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (резолюцією № WHA 42.19) виник молодший брат цього Міжнародного дня – Всесвітній день без тютюну, який зараз відзначається 31 травня.

Статистика ВООЗ дуже сумна: епідемія тютюнопаління в 20 столітті забрала життя понад 100 мільйонів людей. У 21 столітті ця цифра може вирости на порядок. Близько 63% всіх смертей на землі відбувається через неінфекційні захворювання. Тютюнопаління в цій страшній статистиці займає стійку позицію лідера.

Метою Дня відмови від паління є активні дії по сприянню у зниженні поширення шкідливої тютюнової залежності.

Минулого року зазначений день припалав на 15 листопада, а в цьому році – 14. Чи знали ви, що саме 15 листопада 526 років тому, у 1492 році Христофор Колумб вперше описав тютюн, який вживали індіанці. Надзвичайно символічно, що Міжнародний день відмови від паління своїми витоками сягає Американської землі, континенту, з якого і почалося це тотальне горе – звички тютюнопаління. Отакі кульбіти Історії... Отаке життя...

Особисто я ніколи не палила. Звичайно, спробувала в студентські роки. Не сподобалось. Не смачно. В моїй сім‘і батьки не палили. А друзі та подруги – так. Отож роблю висновок, що найбільше значення у формуванні цієї хворобливої звички є сім‘я.

До певного часу я толерантно відносилася до паління під час вагітності. Але після того, як одна з моїх вагітних пацієнток звично пішла палити напередодні пологів, а потім її ненароджена дитина перестала жити... Та дитина мала масу тіла 3800 грамів, отож не страждала від хронічної відсутності кровопостачання. На розтині ми з патологоанатомами не знайшли нічого більш-менш притаманного, що б могло пояснити трагедію. Отож нічого окрім раптового та виразного спазму судин, які забезпечують кровоплин дитині, припустити було неможливо. Після цього випадку я усіма фібрами своєї акушерської душі вмовляю пацієнток того не робити. Однак не завжди вдається.

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Дійсно, палити чи не палити – то вибір наших пацієнток. Однак, на мій погляд, поважаючи їхній вибір, ми маємо робити все, що від нас залежить, щоб протидіяти тому. Найправильніше – наполегливо інформувати їх про шкідливість паління.

Боротьба проти паління має відбуватися в усіх прошарках суспільства. Серед моїх друзів декілька осіб припинили палити у період, коли це забороняли робити у кафе. Нажаль, навіть добрі справи легше започаткувати, але важко втримати. Тому зараз у більшості кафе все ж палять. Щоправда є й такі заклади, де відокремлені зали для тих, хто палить і для інших.

На мою думку, відомі фрази на пачках з сигаретами (Куріння вбиває...) – НЕ є дієвою антирекламою паління. Як і бігборди. Не знаю жодної людини, яка б прочитавши напис на пачці сигарет, чи на бігборді, покинула би курити. Власне, як і обличчя кандидатів у різноманітні ради, така подача інформації не виглядає ефективною. Мільйони людей спокійнісінько палять, дістаючи сигарети з пачки, на якій вказано, що паління вбиває.

Вважаю,що, по-перше, паління має бути не популярним в середовищі лікарів і медичного персоналу. Не буду жбурляти каміння у колег, які практикують паління. Але молодь, яка приходить після нас, має бути іншою.

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Позитив полягає у тому, що все менше моїх друзів продовжують палити. Звичайно, я до того не маю жодного стосунку. Це їхнє особисте рішення. Звичайно, я люблю їх такими, які вони є. І палять вони чи ні, не має жодного значення до моїх відношень. Але ж сам факт зменшення любителів паління надзвичайно приємний.

Отож, закликаю тих друзів, які ще мають таку звичку, подумати над тим, як від неї позбутися.

Особисто я маю намір глибоко вдихати осіннє повітря, впускаючи у свої легені оту чудову суміш, яку нам створила Матінка-Природа!

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