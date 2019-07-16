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Як уникнути кишкових інфекцій: Комаровський назвав топ-5 правил

3.6т Читати матеріал російською

Миття рук, а також правильне приготування їжі та її зберігання – ефективні заходи профілактики небезпечних кишкових інфекцій.

Про це в своєму Instagram повідомив доктор Євген Комаровський, назвавши ключові моменти обережності.

"При приготуванні продукти не лежать поруч з сирими продуктами, які можуть внести інфекцію. Уникайте вживання будь-якої непросмаженої або непровареної їжі, за винятком фруктів і овочів, які можна почистити", – порадив педіатр.

Також він наполегливо порекомендував дотримуватися топ-5 правил харчової безпеки, посилаючись на Всесвітню організацію охорони здоров'я:

  1. Завжди мийте руки перед тим, як взяти продукт і з'їсти.

  2. Добре прожарюйте і проварюйте продукти харчування.

  3. Відокремлюйте сирі продукти від приготованих.

  4. Зберігайте їжу при безпечній температурі.

  5. Використовуйте безпечну воду і безпечні харчові продукти.

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Тема
здоров'я
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
інфекція продукти
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