Як уникнути кишкових інфекцій: Комаровський назвав топ-5 правил

Миття рук, а також правильне приготування їжі та її зберігання – ефективні заходи профілактики небезпечних кишкових інфекцій.

Про це в своєму Instagram повідомив доктор Євген Комаровський, назвавши ключові моменти обережності.

"При приготуванні продукти не лежать поруч з сирими продуктами, які можуть внести інфекцію. Уникайте вживання будь-якої непросмаженої або непровареної їжі, за винятком фруктів і овочів, які можна почистити", – порадив педіатр.

Також він наполегливо порекомендував дотримуватися топ-5 правил харчової безпеки, посилаючись на Всесвітню організацію охорони здоров'я:

Завжди мийте руки перед тим, як взяти продукт і з'їсти. Добре прожарюйте і проварюйте продукти харчування. Відокремлюйте сирі продукти від приготованих. Зберігайте їжу при безпечній температурі. Використовуйте безпечну воду і безпечні харчові продукти.

Як писав MedOboz раніше, доктор Комаровський розповів батькам про правила "молочної" безпеки і дав кілька важливих рекомендацій щодо вибору та зберігання продуктів.

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