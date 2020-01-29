Коронавірус: чи існує небезпека для вагітних?

Під час будь-якої епідемії вагітні, діти і люди похилого віку, як правило, в зоні підвищеного ризику. І хоча в більшості випадків новий коронавірус мав важкий перебіг саме у останніх, жінки в положенні залишаються в небезпеці.

Світ поки мало знає про Уханьский вірус. Це викликає стурбованість у лікарів. Про те, як дана інфекція може повестися в організмі вагітної жінки залишається тільки припускати, йдучи від даних наявних про "близьких родичів" цього вірусу, а саме сумнозвісних SARS і MERS.

Що ми знаємо про новий китайський вірус?

Цей вірус відносять до сімейства коронавірусів і тимчасово він отримав назву 2019 nCOV. Даний збудник має таку "величну" назву, оскільки на його поверхні є загострені віночки, візуально вони нагадують корону.

Як правило, віруси цього сімейства не є небезпечними для людей і протікають легко, викликаючи симптоми звичайної застуди. Однак деякі штами цієї інфекції прославилися своїм важким перебігом.

Наприклад, такі хвороби як SARS і MERS.

Обидва ці захворювання пов'язані з епідеміями коронавіруса і протікають з ураженням дихальних органів. Це проявляється кашлем, утрудненим і частим диханням, болем у грудях, розвитком атипової пневмонії.

Спостерігаються також стандартні симптоми будь застуди: підвищення температури, виділення з носа, головний біль і слабкість.

Коронавіруси і вагітність

Дослідження, опубліковане в американському Журналі інфекційних захворювань в 2014 році, описує тільки один випадок мертвонародження у жінки з діагностованим MERS. Під час хвороби ця жінка відмовилася від медичної допомоги, оскільки побоювалася рентгенографії грудної клітини і прийому ліків під час вагітності. Перед хворобою вона регулярно відвідувала лікаря і не мала ніяких ускладнень вагітності, а в минулому мала шість своєчасних пологів, що закінчилися народженням здорових дітей.

Також є дані досліджень, проведених в 2004, що виявили зв'язок SARS з випадками викиднів, материнської смерті і критичних материнських захворювань.

Я вагітна. Чи повинна я турбується? Так, але не більше, ніж в разі грипу.

Під час вагітності імунний захист жінки послаблюється, що робить її більш вразливою для будь-яких інфекцій. Також існує підвищена потреба в кисні організму матері і плоду, особливо в другому і третьому триместрах. Це підвищує ризик більш тяжкого перебігу респіраторних захворювань і можливих ускладнень.

Як себе захистити?

На даний момент не розроблені методи специфічного захисту від коронавірусів, тобто вакцини немає. Вагітна повинна дотримуватися ті ж заходи профілактики, що і решта.

А саме:

триматися подалі від людей з симптомами застуди, особливо кашлем;

уникати місць масового скупчення людей (театри, кіно, громадський транспорт, ринки і т.д.);

часто мити руки з милом (не менше 20 секунд), обробляти їх дезінфікуючими засобами, прагнути не торкатися очей, носа і рота;

не вживати продукти тваринного походження, що не пройшли належну термічну обробку.

При появі будь-яких симптомів інфекції важливо якомога швидше звернутися до лікаря, оскільки ця хвороба часто має стрімкий розвиток.

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