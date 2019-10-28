Компания Johnson & Johnson отзывает с американского рынка "популярный" продукт для детей – присыпку.
Причиной этого стали обнаруженные контролирующими органами следы асбеста в образцах. Для этого присыпка была куплена в интернет-магазине.
Впервые компания отзывает свой детский товар из-за возможного содержания асбеста – канцерогена, и впервые надзорные органы США объявили об обнаружении асбеста в продукте производства Johnson & Johnson.
Присыпка от Johnson & Johnson
cnbc.com
Отзыв этого продукта – очередной удар по компании, которая более 130 лет производит товары для здоровья. На сегодняшний день Johnson & Johnson выступает в роли ответчика на тысячах судебных процессов, связанных с ее продукцией, включая детскую присыпку, опиоиды, медицинские приборы и пр.
Добровольный отзыв ограничен лишь детской присыпкой, которая была произведена и поступила в продажу в США в 2018 году.
В пресс-релизе Johnson & Johnson говорится, что федеральное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) проверяло тальк месяц назад и не обнаружило никаких опасных компонентов.
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