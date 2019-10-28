Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - mamaclub

Медревізор
Медревізор
Інспектор по лікувальним установам Всі статті автора

Компания Johnson & Johnson отзывает детскую присыпку

1.2т Читати матеріал російською

Компания Johnson & Johnson отзывает с американского рынка "популярный" продукт для детей – присыпку.

Причиной этого стали обнаруженные контролирующими органами следы асбеста в образцах. Для этого присыпка была куплена в интернет-магазине.

Впервые компания отзывает свой детский товар из-за возможного содержания асбеста – канцерогена, и впервые надзорные органы США объявили об обнаружении асбеста в продукте производства Johnson & Johnson.

Новини
Johnson & Johnson помогает умереть от рака?
Присыпка от Johnson & Johnson

Присыпка от Johnson & Johnson

cnbc.com

Отзыв этого продукта – очередной удар по компании, которая более 130 лет производит товары для здоровья. На сегодняшний день Johnson & Johnson выступает в роли ответчика на тысячах судебных процессов, связанных с ее продукцией, включая детскую присыпку, опиоиды, медицинские приборы и пр.

Новини
Опиоидный скандал в США: сколько погибло пациентов?

Добровольный отзыв ограничен лишь детской присыпкой, которая была произведена и поступила в продажу в США в 2018 году.

В пресс-релизе Johnson & Johnson говорится, что федеральное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) проверяло тальк месяц назад и не обнаружило никаких опасных компонентов.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Медревізор Медревізор
Тема
здоров'я
Місце
США
Тег
діти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини