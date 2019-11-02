Комаровський зворушив мережу зізнанням, як врятував свою сім'ю. Відео

Відомий український педіатр Євген Комаровський зізнався, що на початку шлюбу зі своєю дружиною був випадок, коли їхні стосунки могли погіршитися через дитину.

Він виклав на свою сторінку в Instagram відео, в якому розповів про жіночу самопожертву (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Щоб ви розуміли, що я не зовсім шоумен, але ще щось в дітях розумію і в сімейному житті теж(...). В мене теж є дружина, і ми теж вирішували кому з ким спати. Я згадую наше перше літо сімейного життя, коли ми "змушені були розлучитися". Дитині було 10 місяців і дружина поїхала з ним до своєї мами на місяць. Мама її з Маріуполя, там море, і вони поїхали туди відпочивати. А я залишився працювати, чергував цілодобово. І ось я приходжу через місяць цих чергувань додому, повернулася дружина і бачу я трагічну картина: сидить моя Катерина, поклала собі на коліна подушку, на подушці лежить наша дитина і вона дриґає ногами. Я їй кажу: "Дорога, що це?", а вона мені гордо: "Це мене мама навчила!". Я: "Чого навчила?". Вона: "Це ось так заколисують! ". Я їй:" Ні, ну може коли прес качати, може і ефективно, але мені якось хочеться дружину обійняти, дістатися до тебе, а ви ось чому тут сидите займаєтеся?" – висловив здивування Комаровський і додав, що ввечорі стало ще цікавіше.

Євген Комаровський Кадр з відео

"Прийшов час спати лягати, місяць не бачилися, а дитина в ліжку, дитина кричить, вона схоплюється до нього, мчить. В одній руці дитина, в іншій руці подушка – сіла, дригає ногами, прес качає, в будинку тиша. Я на це довго дивився, потім взяв дитину, поклав в ліжко – дитина одразу ж схопився, кричить. Дружина ридає, я між ними, розмовляю з дитиною. Поговорили півгодини. Дитина заснула", – згадав доктор.

Однак Євген Комаровський підкреслив, що така ситуація повторювалася ще протягом трьох днів, після чого дитина зрозуміла, що ніяких шансів дістатися до мами і подушок у нього немає, тато між ним і мамою і перестав плакати.

"Чому я тоді так вчинив? Чому не пішов ночувати на кухню? Тому що для мене очевидним є той факт, що коли чоловік і жінка, які кохають одне одного, сплять в одній кроваті під однією ковдрою, а поруч з ними, може бути в тій же кімнаті або в сусідній, але під відеоспостереженням, мирно сопе їх малюк, то це набагато крутіше, ніж жінка, яка колише дитину з ранку до ночі. Але, чомусь, в цій ситуації мені прийшлося приймати рішення самостійно", – поділився лікар.

Він пояснив це тим, що жінки найчастіше готові до самопожертви, готові ночей не спати, жертвувати сім'єю, але не віддавати собі в цьому звіт.

"Тобто я зробив все можливе, щоб врятувати нашу любов", – резюмував Євген Комаровський.

Більшість шанувальників доктора розчулився від його визнання і повідомили, що він також врятував їх сім'ї.

Скріншот instagram.com/doctor_komarovskiy

Скріншот instagram.com/doctor_komarovskiy

Скріншот instagram.com/doctor_komarovskiy

Скріншот instagram.com/doctor_komarovskiy

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський чітко пояснив різницю між вакциною і сироваткою. Він закликав не пов'язувати часті випадки спалахів дифтерії в Україні з відсутністю у хворих щеплень.

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